ДЕВУШКИ, СТАНОВИТЕСЬ В ОЧЕРЕДЬ! ⟩ Сердце самого популярного эстонского певца свободно

Отт Лепланд (35) и его возлюбленная Андра Ярва (23) впервые попали на камеру папарацци в январе прошлого года, когда они вместе пришли на гала-вечер Estonian Music Awards.

Неделю спустя Андра поддержала музыканта в полуфинале Эстонского песенного конкурса, чему Отт был очень благодарен.

Певец рассказал изданию Kroonika, что познакомился с Андрой на работе. "Она работала на TV3, и я пришел туда в качестве гостя на запись одного шоу, так все и началось. Мы понравились друг другу с первого взгляда", - говорил Лепланд.

Отт Лепланд и Андра Ярва Фото: Konstantin Sednev

В январе этого года пара отдыхала в Черногории. "Мы впервые в Черногории. Это очень интересная страна, с легким привкусом старой коммунистической эпохи, смешанной с новыми ветрами современной западной культуры", - рассказывал Отт о своих впечатлениях.

Однако теперь Лепланд подтвердил, что они с Андрой, к сожалению, расстались. "Мы решили прекратить наши отношения и нашу совместную жизнь и жить дальше отдельно, но дружно", - сказал музыкант.

Лепланд отказался от дальнейших комментариев.

Oтт Лепланд Фото: Konstantin Sednev