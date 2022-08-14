ДЕВУШКИ, СТАНОВИТЕСЬ В ОЧЕРЕДЬ! ⟩ Сердце самого популярного эстонского певца свободно
Отт Лепланд (35) и его возлюбленная Андра Ярва (23) впервые попали на камеру папарацци в январе прошлого года, когда они вместе пришли на гала-вечер Estonian Music Awards.
Неделю спустя Андра поддержала музыканта в полуфинале Эстонского песенного конкурса, чему Отт был очень благодарен.
Певец рассказал изданию Kroonika, что познакомился с Андрой на работе. "Она работала на TV3, и я пришел туда в качестве гостя на запись одного шоу, так все и началось. Мы понравились друг другу с первого взгляда", - говорил Лепланд.
В январе этого года пара отдыхала в Черногории. "Мы впервые в Черногории. Это очень интересная страна, с легким привкусом старой коммунистической эпохи, смешанной с новыми ветрами современной западной культуры", - рассказывал Отт о своих впечатлениях.
Однако теперь Лепланд подтвердил, что они с Андрой, к сожалению, расстались. "Мы решили прекратить наши отношения и нашу совместную жизнь и жить дальше отдельно, но дружно", - сказал музыкант.
Лепланд отказался от дальнейших комментариев.
В конце мая певец отметил 35-летие. "В ближайшие пять лет я бы хотел продолжать петь и стать еще лучше", - сказал он в день своего рождения.