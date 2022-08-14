ВЫ БЫ КУПИЛИ? ⟩ Просто мусорный мешок: в Сети обсуждают новый наряд известнейшей актрисы

Выглядел он довольно необычно: издалека юбка и топ, скреплённые металлическими кольцами, выглядели так, как будто они изготовлены из блестящей кожи. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что это полупрозрачная ткань, которая едва прикрывает пышную грудь и бёдра Джулии.

julia fox out in los angeles pic.twitter.com/qx3mDd2QDh — julia fox updates (@juliafoxsource) August 12, 2022

«В жизни есть нечто большее, чем погоня за невозможными стандартами красоты, которые неуверенные в себе женщины проецируют на меня, думая, что моя конечная цель — выглядеть сексуально, чтобы доставить удовольствие мужчинам», — комментировала свой выбор образов Фокс в интервью. Людей, которые ассоциируют выбор одежды исключительно с желанием понравиться противоположному полу, Джулия называет «умственно ленивыми» — достаточно для того, чтобы задуматься, что человеку может просто нравится такой стиль в одежде.