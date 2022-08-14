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Баскетболист Тимма похотливо облапал Седокову за голые ягодицы прямо на камеру

Limon.ee
Баскетболист Тимма похотливо облапал Седокову за голые ягодицы прямо на камеру
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Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма Фото: Vyacheslav Prokofyev

В Сети появилось видео жарких объятий известной певицы и ее молодого мужа, пишет Topnews.

39-летняя российская певица Анна Седокова показала в своих соцсетях горячее видео из отпуска. В кадре звезда охотно обнимается со своим молодым мужем, 30-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммом.

В этот момент на Седовокой красуется только черное бикини. При этом спортсмен без стеснения трогает Седокову на камеру за ягодицы.

Напомним, что пара начала встречаться в 2019 году. Ради новой пассии латвийский баскетболист сборной Латвии бросил семью. Сама Седокова ранее была в браке с бывшим футболистом киевского «Динамо» и белорусской сборной Валентином Белькевичем, от которого родила дочь. Всего у певицы трое детей – все они рождены от разных мужчин. Седокова вышла замуж за Тимма в сентябре 2020 года. В браке детей нет.

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