Баскетболист Тимма похотливо облапал Седокову за голые ягодицы прямо на камеру

В этот момент на Седовокой красуется только черное бикини. При этом спортсмен без стеснения трогает Седокову на камеру за ягодицы.

Напомним, что пара начала встречаться в 2019 году. Ради новой пассии латвийский баскетболист сборной Латвии бросил семью. Сама Седокова ранее была в браке с бывшим футболистом киевского «Динамо» и белорусской сборной Валентином Белькевичем, от которого родила дочь. Всего у певицы трое детей – все они рождены от разных мужчин. Седокова вышла замуж за Тимма в сентябре 2020 года. В браке детей нет.