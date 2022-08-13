Идеи для вдохновения от издания The Symbol.
ФОТО ⟩ Какой маникюр делать в этом сезоне?
Какой маникюр делать в этом сезоне?
"Глазированные" ногти
Полупрозрачное, или "глазированное", покрытие в моду ввела Хейли Бибер, и тренд не покинет нас еще как минимум один сезон, пишет издание. Оттенки полупрозрачного покрытия могут быть разными - от розового до бежевого.
Оттенки красного
Обратите внимание на глубокие оттенки - темно-красный, бордовый и винный.
Анималистичные принты
На пике популярности этим летом находится леопардовый принт. Не меньшим успехом пользуется и зебровый и даже коровий окрас.
Серебро
Серебро во всех его проявлениях! Главное - больше блеска.
Френч с рисунком
Принцип выполнения маникюра привычный: основная часть ногтя покрывается бесцветной базой, а кончик остается пространством для творчества.