Ольга Бузова пропала в горах – певица сутки не выходит на связь

«Алло, я больше недоступна. Столько всего произошло за последнее время — встреч, событий… Я так много себя всем отдала, поэтому надо наполниться новыми эмоциями! Я отправлюсь в поход в горы туда, куда еще не ступала нога человека. Неизведанные тропы и новые маршруты — буду все вам показывать», — такова последняя запись в блоге звезды.

Поклонники, привыкшие к бесконечным историям и публикациям Ольги, не на шутку встревожены. Куда делась их любимица? Такой перерыв для нее действительно нонсенс.

«Стархит» попытался связаться с Ольгой Бузовой, но ее телефоны и социальные сети молчат. Хотя знаменитость всегда мгновенно отвечает на все сообщения. Ситуацию не смог прояснить и ее пиар-менеджер Антон Богославский, который ответил нам взволнованным голосом.

«Мы пока не знаем, что с Ольгой, но вся ее команда очень волнуется. Последний раз я общался с ней вчера днем перед полетом, после этого связь пропала. Пока выясняем, что случилось», — сказал Антон Бо.

Случилась ли какая-то авария. или же Ольга попросту решила взять небольшую паузу и отдохнуть от тяжелого рабочего графика, пока непонятно.