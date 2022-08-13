36-летняя Ольга Бузова последний раз выходила на связь накануне, когда опубликовала кадры у вертолета. Певица радостно сообщала о грядущем мини-путешествии и выглядела счастливой. Но затем связь с ней резко обрывается.
Ольга Бузова пропала в горах – певица сутки не выходит на связь
«Алло, я больше недоступна. Столько всего произошло за последнее время — встреч, событий… Я так много себя всем отдала, поэтому надо наполниться новыми эмоциями! Я отправлюсь в поход в горы туда, куда еще не ступала нога человека. Неизведанные тропы и новые маршруты — буду все вам показывать», — такова последняя запись в блоге звезды.
Поклонники, привыкшие к бесконечным историям и публикациям Ольги, не на шутку встревожены. Куда делась их любимица? Такой перерыв для нее действительно нонсенс.
«Стархит» попытался связаться с Ольгой Бузовой, но ее телефоны и социальные сети молчат. Хотя знаменитость всегда мгновенно отвечает на все сообщения. Ситуацию не смог прояснить и ее пиар-менеджер Антон Богославский, который ответил нам взволнованным голосом.
«Мы пока не знаем, что с Ольгой, но вся ее команда очень волнуется. Последний раз я общался с ней вчера днем перед полетом, после этого связь пропала. Пока выясняем, что случилось», — сказал Антон Бо.
Случилась ли какая-то авария. или же Ольга попросту решила взять небольшую паузу и отдохнуть от тяжелого рабочего графика, пока непонятно.
Напомним, за последние годы поп-певица и ведущая шоу «Звезды в Африке» пропадала из соцсетей два раза. В первом случае, как позже выяснилось, она проводила время вместе с тогдашним бойфрендом Давой, а во второй раз исчезла, так как была вынуждена была срочно лечь под нож хирурга из-за обострившихся проблем со здоровьем.