Астрологический прогноз на 13 августа 2022 расскажет, кому из знаков нужно придерживаться привычного уклада и не рисковать, кто может ожижать приятных перемен и сюрпризов, а кому предстоит сделать важный выбор.
Гороскоп на 13 августа: Весам – сплетни, Скорпионам – счастливый случай, Козерогам – потери
Овен
В этот день Овнам стоит заняться благотворительностью. Помогите тем, кто оказался в жизненной ситуации, и не обязательно финансово. Любая посильная помощь вернется вам сторицей. Во второй половине дня позвольте себе как следует расслабиться, побалуйте себя приятными мелочами или займитесь делом по душе.
Телец
Тельцы должны умерить свою подозрительность и настороженность по отношению к другим людям. Если вы сможете открыть свое сердце (без фанатизма) звезды сулят вам приятные перемены и неожиданные сюрпризы. В профессиональной деятельности дела идут наилучшим образом, вам удается выполнить больше запланированного и помочь другим.
Близнецы
В этот день все мысли Близнецов настроены на романтическую волну. Уделите внимание своей второй половинке, окружите любимых заботой. Укрепить союз поможет совместный досуг. Не самый лучший день для вечеринок и даже простых дружеских посиделок. В отношениях с близкими важно контролировать эмоции.
Рак
Сегодня благоприятный день для общения и налаживания деловых связей. Харизма Раков на высоте, вы сможете убедить партнеров и коллег в правильности своих доводов, начальство оценит ваши идеи. Возможно, вам придется делать сложный выбор, отказываясь от чего-то важного, однако изменения вас порадуют.
Лев
Перед шармом и обаянием Львов сегодня сложно устоять. Ваша энергия привлекает людей, не исключены интересные знакомства и взаимная симпатия. Вы склонны настороженно относиться к своим собеседникам, желая понять их намерения. Это правильный подход, который поможет избежать проблем. О себе может напомнить бывший, это может навевать ностальгию и грусть.
Дева
Сегодня Девам нужно придерживаться четкого плана и не отступать от намеченного. Не стоит делать ничего непривычного, отложите любые эксперименты на другой день. Новое знакомство сегодня подарит яркие впечатления и эмоции, однако не продлится долго. Эмоции могут зашкаливать, не стоит вымещать их на близких людях.
Весы
В этот день Весам нужно соблюдать осторожность в общении. Не позволяйте втягивать себя в сплетни и интриги, держитесь подальше от тех, кто любит посудачить о других. В общении с начальством будьте максимально тактичны, не стоит провоцировать конфликт. Во второй половине дня займитесь домашними делами, наведите порядок в доме и избавьтесь от ненужного хлама.
Скорпион
В этот день Скорпионы могут рассчитывать на удачу как в профессиональной, так и личной жизни. Счастливое стечение обстоятельств поможет найти выход из затруднительной ситуации, решить давнюю проблему или найти ответ на вопрос. Помните, что случайности, не происходят просто так. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции и действуйте так, как подсказывает сердце.
Стрелец
В этот день эмоциональный фон Стрельцов не будет отличаться стабильностью, и настроение может меняться по несколько раз. Такие "качели" могут привести к спорам и разногласиям с родными людьми. Не стоит поддаваться негативным мыслям, отвлечься поможет любимое занятие. Отправляйтесь на шопинг, воемя побаловать себя покупками.
Козерог
В этот день помощь может понадобиться вашим друзьям. Окажите близкому человеку необходимую посильную поддержку. Вас может охватить жажда приключений, однако не стоит ей поддаваться, опасные соблазны и рисковые авантюры – это совсем не то, что принесет удовольствие от жизни. Будьте осторожны с деньгами, сегодня излишнее расточительство может привести к потерям.
Водолей
В субботу Водолеям придется твердо отстаивать свои принципы и убеждения, не позволяя окружающим сбить вас с намеченного пути. Вы сможете продемонстрировать окружающим, что ваш курс правильный, пусть даже они поймут этот не сразу. Пора выходить из зоны комфорта и делать первый шаг, который повлечет позитивные изменения. Бездействие может только усугубить ситуацию.
Рыбы
В этот день Рыбам нужно действовать решительно, долго не раздумывая. Позвольте себе проявить фантазию и смекалку, перед вами откроются новые возможности. Благоприятный день для заключения брака. Проведите этот день в кругу близких людей, поговорите по душам со своей второй половинкой. Это поможет понять чувства любимого человека.