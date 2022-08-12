Гороскоп на 13 августа: Весам – сплетни, Скорпионам – счастливый случай, Козерогам – потери

Дева

Сегодня Девам нужно придерживаться четкого плана и не отступать от намеченного. Не стоит делать ничего непривычного, отложите любые эксперименты на другой день. Новое знакомство сегодня подарит яркие впечатления и эмоции, однако не продлится долго. Эмоции могут зашкаливать, не стоит вымещать их на близких людях.

Весы

В этот день Весам нужно соблюдать осторожность в общении. Не позволяйте втягивать себя в сплетни и интриги, держитесь подальше от тех, кто любит посудачить о других. В общении с начальством будьте максимально тактичны, не стоит провоцировать конфликт. Во второй половине дня займитесь домашними делами, наведите порядок в доме и избавьтесь от ненужного хлама.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут рассчитывать на удачу как в профессиональной, так и личной жизни. Счастливое стечение обстоятельств поможет найти выход из затруднительной ситуации, решить давнюю проблему или найти ответ на вопрос. Помните, что случайности, не происходят просто так. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции и действуйте так, как подсказывает сердце.

Стрелец

В этот день эмоциональный фон Стрельцов не будет отличаться стабильностью, и настроение может меняться по несколько раз. Такие "качели" могут привести к спорам и разногласиям с родными людьми. Не стоит поддаваться негативным мыслям, отвлечься поможет любимое занятие. Отправляйтесь на шопинг, воемя побаловать себя покупками.

Козерог

В этот день помощь может понадобиться вашим друзьям. Окажите близкому человеку необходимую посильную поддержку. Вас может охватить жажда приключений, однако не стоит ей поддаваться, опасные соблазны и рисковые авантюры – это совсем не то, что принесет удовольствие от жизни. Будьте осторожны с деньгами, сегодня излишнее расточительство может привести к потерям.

Водолей

В субботу Водолеям придется твердо отстаивать свои принципы и убеждения, не позволяя окружающим сбить вас с намеченного пути. Вы сможете продемонстрировать окружающим, что ваш курс правильный, пусть даже они поймут этот не сразу. Пора выходить из зоны комфорта и делать первый шаг, который повлечет позитивные изменения. Бездействие может только усугубить ситуацию.

Рыбы