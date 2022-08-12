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Ученые назвали часть тела, по которой можно определить размер мужского достоинства

Limon.ee
Ученые назвали часть тела, по которой можно определить размер мужского достоинства
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Счастливый мужчина. Фото иллюстративное.
Счастливый мужчина. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Ученые из Японии заявили о корреляции между размером носа и пениса у мужчин. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Basic and Clinical Andrology.

Группа исследователей из медицинского университета японского города Киото заявили, что мужчины с крупными носами имеют более длинные пенисы – как минимум 13,5 см. В то время как у обладателей небольших носов длина члена составляет около 10,4 см.

К таким выводам ученые пришли после исследования, в ходе которого были осмотрены 126 умерших мужчин в течение трех дней после смерти. Чтобы измерить длину пениса, исследователи растягивали орган до упора, а затем сравнивали их с различными частями тела. Сообщается, что связь между длиной ступней и пениса была опровергнута, а зависимость размера носа и полового члена подтверждена, передает Gazeta.ru.

Ученые предположили, что длина пениса может не определяться ростом, весом и возрастом мужчины, а зависеть только от генетических данных.

Отмечается, что важно иметь в виду, что в ходе исследования собирались данные только о японцах в возрасте от 30 до 50 лет, а это означает, что необходимо протестировать большее количество мужчин, чтобы получить точное представление о связи размера носа и пениса.

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