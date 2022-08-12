Ученые назвали часть тела, по которой можно определить размер мужского достоинства

Группа исследователей из медицинского университета японского города Киото заявили, что мужчины с крупными носами имеют более длинные пенисы – как минимум 13,5 см. В то время как у обладателей небольших носов длина члена составляет около 10,4 см.

К таким выводам ученые пришли после исследования, в ходе которого были осмотрены 126 умерших мужчин в течение трех дней после смерти. Чтобы измерить длину пениса, исследователи растягивали орган до упора, а затем сравнивали их с различными частями тела. Сообщается, что связь между длиной ступней и пениса была опровергнута, а зависимость размера носа и полового члена подтверждена, передает Gazeta.ru.

Ученые предположили, что длина пениса может не определяться ростом, весом и возрастом мужчины, а зависеть только от генетических данных.