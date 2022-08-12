Такого не пожелаешь и врагу: латвийские порноактеры предстанут перед судом в Африке

24-летняя звезда фильмов для взрослых и бывшая официантка из Латвии с ником Mimi Boom вместе со своим возлюбленным Даниэлем три года снимают любительское порно и на заработанные деньги путешествуют по миру. Пара, которая сейчас находится в Африке, заявляет, что попала в аварию, в результате которой погибла женщина. Оба просят финансовую помощь и делятся своей историей в соцсетях, пишет Rus.TVNET.lv.
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«Ситуация ужасная. 5 августа около 16:00 в Конго, Африка, управляя мотоциклом, мы попали в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего сбили женщину. Мы поспешили в больницу, чтобы помочь ей. Я находилась в машине с женщиной, пока Даниэль и другие свидетели пытались вытащить наш мотоцикл из кювета.
Пострадавшая скончалась по дороге в больницу в Либревиле. Это была напряженная дорога до самого города. В настоящее время у нас стресс, различные травмы и финансовые проблемы.
У нее была семья, дети и внуки – тяжело справиться с этой потерей. Мы оказались не в то время и не в том месте. Она перебегала дорогу и остановилась прямо посреди нее. Мы затормозили, посигналили ей, но она налетела на нас, когда мы пытались увернуться, чтобы не задеть ее», – рассказала Mimi Boom.
Она продолжила: «В больнице нам сообщили, что она умерла. Работник больницы пояснил нам, что она была в состоянии алкогольного опьянения. Нас какое-то время держали в полиции, чтобы мы дали показания. Нам там не давали ни есть, ни пить, мы спали на полу, только местные байкеры пытались нам помочь – принесли еды. Полицейские говорили только по-французски, они отняли наши телефоны, которые мы использовали как переводчики. Отняли телефоны, кошельки, паспорта, мотоцикл и ключи. Потом нас перевели в другой участок полиции – в 40 км от Либревиля».
«Мы настояли на том, чтобы нам вернули телефоны, чтобы мы могли собрать средства на похороны женщины. Семья женщины простила нас. Они не держат зла, потому что понимают, что это был несчастный случай. Единственное, что мы можем сделать сейчас, это пройти через долгую бумажную волокиту, чтобы покрыть расходы на похороны, пока мы ждем решения судьи. Нам нужно собрать деньги как можно быстрее, потому что у них нет морга - просто комната, где они недолгое время хранят тела. Живем впроголодь, сбережений нет», – рассказала пара.
«7 августа нас снова перевели в другое отделение полиции. На входе мы отказались пройти в то место, где должны были ночевать, потому что оно не соответствовало тому, что нам сказали, это было больше похоже на тюрьму. Командир обещал нам подключение к интернету, чтобы мы могли связаться с людьми, но этого не было сделано. Даниэль начал снимать вокруг полицейского участка. Полицейский стал дергать, толкать и бить его.
Я кричала и умоляла его остановиться и настаивала на разговоре со старшим по званию полицейским - женщиной. Он не остановился, пока не пришла женщина-командир. Мы оба уже травмированы тем, что произошло, и в ужасе от того, как с нами обращаются. Позже нам предоставили обещанное подключение к Интернету и поместили на ночь в другую камеру. Через час у ворот остановилась машина, из которой вышли двое мужчин и стали заглядывать в наши окна; полицейские сказала, что они там для нашей безопасности, но мне так не показалось.
Я хочу покинуть это место, я прошу вашей помощи. Я прошу разрешить все это мирным путем и прошу финансовой помощи. Нам нужно 3100 евро. Если вы можете помочь, пришлите нам письмо. Мы в большой печали. Господи, помоги нам!» – написала девушка.
9 августа она сообщила в Instagram: «Мы собрали небольшие пожертвования от африканских байкеров, а также от друзей на родине. Ситуация действительно трагическая. Есть вероятность попасть в тюрьму даже после оплаты. Пожалуйста, дорогие последователи и поклонники индустрии для взрослых, помогите. Сейчас это необходимо как никогда. Мы связались с посольством, мы сделали все, что в наших силах. Я умоляю вас о помощи. Спасибо, если вы хотя бы нашли время прочитать...».
В свою очередь в пятницу, 12 августа, женщина сообщила, что настал день суда. «Сегодня суд. Сумки собраны и находятся в машине, мы ждем, когда нас увезут. Через несколько часов узнаем, будет ли Даниэль свободен или нет. Молюсь за положительный исход. Эмоциональная, трагическая неделя. Я хочу, чтобы это закончилось. Я надеюсь и молюсь о хороших новостях. Я буду бороться до конца».