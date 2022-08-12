Популярная в России латвийская актриса Агата Муцениеце с детьми провела свой отпуск в Латвии, где она также встретилась с родственниками в деревне. На обратном пути ей пришлось несколько часов ждать возможности въехать в Россию через погранпункт Лухамаа, находящийся в Юго-Восточной Эстонии.
ВИДЕО ⟩ «Тут какая-то жесть!»: латвийская актриса Агата Муцениеце попала в западню на эстонско-российской границе
Агата Муцениеце рассказала, что проблемы возникли не только у нее. Другие автомобилисты также были вынуждены ждать своей очереди. Причин возникновения пробок артистка не знает.
«Ну что, друзья, я возвращаюсь в Москву. Выехала я в 10 утра. Сейчас я стою на границе, передо мной еще одна машина. Причём вроде все окей – машины начинают проезжать, едут быстро, потом раз – и все стоят в пробке часа полтора! Только никого не пропускают, горит красный свет. Почему? Что происходит? Непонятно!» – возмутилась Муцениеце в своем Telegram-канале в среду.
«В общем, не нужно ехать на эстонский пункт пропуска Лухамаа! Тут какая-то жесть!» – заявила Муцениеце.
Спустя несколько часов ожидания она все же попала в Россию и добралась до дома около четырех утра. Актриса призналась, что очень хочет поскорее лечь спать.
Как сообщает rus.tvnet.lv, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в 2020 году. Женаты актеры были восемь лет. В этом браке появились двое детей – Мия и Тимофей. Сейчас Павел Прилучный состоит в отношениях с актрисой Зепюр Брутян. СМИ писали, что пара тайно поженилась.
Можем сообщить Агате, что очереди на границе в ближайшее время станут значительно меньше, потому что правительство республики запретило въезд в Эстонию гражданам России с выданными эстонскими властями Шенгенскими визами начиная с 18 августа. Также на следующей неделе будет рассматриваться возможность запрета на въезд в Эстонию обладателей Шенгенских виз, выданных другими странами ЕС. Исключения делаются лишь для нескольких категорий граждан.