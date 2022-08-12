ВИДЕО ⟩ «Тут какая-то жесть!»: латвийская актриса Агата Муцениеце попала в западню на эстонско-российской границе

Агата Муцениеце рассказала, что проблемы возникли не только у нее. Другие автомобилисты также были вынуждены ждать своей очереди. Причин возникновения пробок артистка не знает.

«Ну что, друзья, я возвращаюсь в Москву. Выехала я в 10 утра. Сейчас я стою на границе, передо мной еще одна машина. Причём вроде все окей – машины начинают проезжать, едут быстро, потом раз – и все стоят в пробке часа полтора! Только никого не пропускают, горит красный свет. Почему? Что происходит? Непонятно!» – возмутилась Муцениеце в своем Telegram-канале в среду.

«В общем, не нужно ехать на эстонский пункт пропуска Лухамаа! Тут какая-то жесть!» – заявила Муцениеце.

Спустя несколько часов ожидания она все же попала в Россию и добралась до дома около четырех утра. Актриса призналась, что очень хочет поскорее лечь спать.

Как сообщает rus.tvnet.lv, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в 2020 году. Женаты актеры были восемь лет. В этом браке появились двое детей – Мия и Тимофей. Сейчас Павел Прилучный состоит в отношениях с актрисой Зепюр Брутян. СМИ писали, что пара тайно поженилась.