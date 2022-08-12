Видео ⟩ После концертов в Эстонии Галкин похвастался арендованной в Юрмале виллой за 100 тысяч евро в месяц

Напомним, что после начала войны Галкин и Пугачева уехали из России в Израиль. Там они остановились в Кесарии, где арендовали огромный коттедж за 16 000 евро в месяц. Позднее супруги переехали в Латвию, в которой Галкин уже успел дать несколько концертов. После этого выступления прошли в трех городах Эстонии, а влюбленная пара скучала друг по другу, сообщая об этом в соцсетях.