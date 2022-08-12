Комик Максим Галкин показал виллу в Юрмале, на которой он сейчас живет вместе с Аллой Пугачевой и детьми. Как сообщает «Слово и дело», аренда дома «Марта» 1928 года постройки обходится супругам в 100 тысяч евро ежемесячно.
Видео ⟩ После концертов в Эстонии Галкин похвастался арендованной в Юрмале виллой за 100 тысяч евро в месяц
После концертов в Эстонии Галкин похвастался арендованной в Юрмале виллой за 100 тысяч евро в месяц
На опубликованной в соцсетях видеозаписи можно увидеть роскошную отделку, высокие потолки и дизайнерские предметы интерьера. Также в доме имеется большая библиотека, кинозал и зимний сад.
Напомним, что после начала войны Галкин и Пугачева уехали из России в Израиль. Там они остановились в Кесарии, где арендовали огромный коттедж за 16 000 евро в месяц. Позднее супруги переехали в Латвию, в которой Галкин уже успел дать несколько концертов. После этого выступления прошли в трех городах Эстонии, а влюбленная пара скучала друг по другу, сообщая об этом в соцсетях.
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