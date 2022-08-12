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Врач рассказала, чем можно заразиться в домашнем туалете

Limon.ee
Врач рассказала, чем можно заразиться в домашнем туалете
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Иллюстративное фото. Унитаз.
Иллюстративное фото. Унитаз. Фото: Shutterstock

Несоблюдение правил гигиены в туалетной комнате может стать причиной распространения различных инфекционных заболеваний, сообщила в интервью врач Людмила Лапа, передает Gazeta.ru.

По мнению специалиста, плохо промытые унитаз или раковина могут стать питательной средой для развития патогенной микрофлоры. Врач рекомендует не только своевременно чистить унитаз, но и регулярно кварцевать помещение туалетной комнаты.

«Часто встречаются семейные заражения, например, фурункулезом. Когда заболевает практически вся семья. В туалетных комнатах также может скрываться стафилококк, кишечная палочка, больше всего бактерий живут под ободком унитаза, то есть там, где чаще всего не моют»,

— отметила Лапа.

Риск хранения существенно повышается, если вода из унитаза попадет на открытые участки тела или окружающие предметы.

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