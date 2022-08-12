Врач рассказала, чем можно заразиться в домашнем туалете

«Часто встречаются семейные заражения, например, фурункулезом. Когда заболевает практически вся семья. В туалетных комнатах также может скрываться стафилококк, кишечная палочка, больше всего бактерий живут под ободком унитаза, то есть там, где чаще всего не моют»,