Жена Константина Ивлева призналась в пластике. Фото до и после преображения

В апреле у 48-летнего шефа и его жены Валерии родилась дочь Ника. Супруги вне себя от радости, а молодая мать сполна наслаждается материнством. При этом чета ведет прежний активный образ жизни: Константин занят кулинарными программами на телевидении и в Сети, возлюбленная сопровождает его на публичных мероприятиях, а также активно ведет личный блог.

29-летняя Валерия довольно откровенна со своей аудиторией и часто делится подробностями личной жизни. Недавно она спросила у подписчиков, что им было бы интересно узнать о ней, и получила сотни сообщений. Одна из поклонниц поинтересовалась, делала ли Ивлева ринопластику, и получила положительный ответ. «Да», — коротко сказала Лера. Прибегала ли она к пластике других частей тела, молодая мать так и не сообщила.

Фото супруги Ивлева до пластики смотрите ЗДЕСЬ!

Впрочем, фанатов шефа беспокоит другой вопрос: поладила ли Валерия с его бывшей семьей? Оказалось, что да. Недавно женщина познакомила Нику со старшими детьми мужа, и они были счастливы провести время с сестренкой. «Нянчат!» — восхищалась Ивлева.

Фото Валерии Ивлевой после пластики ЗДЕСЬ!