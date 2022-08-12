БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ Австралийский стриптизер Джастин: заявление о том, что я уничтожил Трийну Лийз, противоречит тому, что она мне говорила

В Харьюском уездном суде начался бракоразводный процесс блогеров Трийну Лийз и Джастина Макнэрна, который суд признал закрытым. «Тот факт, что она утверждает, что я ее уничтожил, на самом деле сильно противоречит тому, что она говорила в СМИ и тому, что она сказала мне, когда я вернулся в Австралию», – говорит Джастин, который последние девять месяцев находится на родине и считает, что о том, чтобы снова переехать в Эстонию сейчас не может быть и речи, пишет Elu24.