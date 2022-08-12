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McDonald's возобновляет работу ресторанов в Украине: людям важно чувство привычной реальности

Limon.ee
McDonald's возобновляет работу ресторанов в Украине: людям важно чувство привычной реальности
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Один из ресторанов McDonald's в центре Киева.
Один из ресторанов McDonald's в центре Киева. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/Scanpix

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что вновь открывает свои заведения в Украине, потому что жители страны сейчас как никогда нуждаются в чувстве спокойствия и уверенности в том, что нормальная жизнь существует. 

Все рестораны McDonald's в Украине были закрыты практически сразу же после того, как российские войска вторглись на территорию страны и началась война 24 февраля, пишет news.sky.com

Несмотря на чрезвычайную ситуацию и военное положение в Украине, сеть ресторанов быстрого питания продолжала выплату зарплат своим сотрудникам, которых насчитывается около 10 тысяч по всей стране. 

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