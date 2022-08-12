Чулпан Хаматова, Людмила Петрушевская и Анатолий Белый впервые выступят на одной сцене в Таллинне!

Пани Люси в свои 84 года сочиняет пьесы и прозу, романы и хокку, стихи и сказки, пишет картины, бьет чечетку и совершенно очаровательно, по-хулигански исполняет французские, немецкие, итальянские, английские, цыганские песни в собственных переводах – вольных, невольных и, как добавили однажды зрители… фривольных!

Людмила Стефановна числится самым переводимым русскоязычным автором. Пьесы Петрушевской десятилетиями звучат с главных европейских сцен — а в России «Уроки музыки» и «Московский хор», «Три девушки в голубом» и «Чинзано», «Любовь» и «Квартира Коломбины» были поставлены, среди прочих, Марком Захаровым, Романом Виктюком, Олегом Ефремовым, Львом Додиным и Дмитрием Брусникиным. Ну а «Пуськи бятые», «Сказка сказок», «Поросенок Пётр» и сотни других историй, обожаемых поколениями, были подарены нам единственным российским писателем, заслуживающим, по словам Дмитрия Быкова, номинации на Нобелевскую премию по литературе.

Встретиться с великой современницей, увидеть больших актёров Белого и Хаматову в редком амплуа, услышать, как поразительно актуально звучат сегодня тексты, некоторые из которых были написаны почти 50 лет назад (и с которыми автор вошёл в топ 5 бестселлеров года в США по версии «Нью-Йорк Таймс» и получил Всемирную премию фантастики) — вот почему так важно не пропустить главное театральное событие августа.

Чулпан Хаматова и Анатолий Белый стали одними из первых артистов, которые в первые дни войны четко обозначили свою антивоенную позицию, расторгли контракты с государственными театрами и кинокомпаниями и покинули Россию.

«Кабаре Людмилы Петрушевской» собирает родственные души, израненные войной в Украине, по всему миру. Как сказала сама Людмила Стефановна в интервью «Медузе», соорганизатору турне: «Я знаю, что страшная сказка лечит — еще с детдома, где я их сочиняла в спальне подружкам».

«Кабаре Петрушевской» с его страшными историями и весёлыми песнями объездило весь мир, снискав овации в Нью-Йорке и Сан-Паулу, Одессе и Санкт-Петербурге, Лондоне и Лимассоле, и на один вечер распахнет свои двери перед драгоценным таллинским зрителем.