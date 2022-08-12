Следующей весной, 3 марта 2023 года, в Helitehas в Таллинне свой первый в Эстонии концерт даст феноменальное трио Palaye Royale. «Мы всегда служили прибежищем для тех, кто слушает нашу музыку, – говорит ударник группы Эмерсон Барретт. – Мы хотим и дальше создавать мир, куда можно убежать, где можно заново сотворить себя после того, как жизнь тебя уничтожила».
Группа глэм-рока нового поколения Palaye Royale исцелит даже самые разбитые души таллиннцев
Музыку Palaye Royale, собравшую более полумиллиарда стримов, можно описать как смесь брит-попа, глэм-рока и арт-панка. А вот начало их карьеры было, уж точно, не из легких. Родившиеся в Лас-Вегасе братья Ремингтон Лейт (вокал), Себастьян Данциг (гитара) и Эмерсон Барретт (ударные), подростками приехали в Лос-Анджелес и пробивали себе дорогу в его беспощадной рок-культуре. В тот период пришлось даже пожить в автомобиле, но вскоре они уже были хедлайнерами концертов и гастролировали с такими мировыми именами, как Yungblud. Немного найдется групп, которые смогли бы покорить сердца молодого поколения так, как это удалось сделать им.
Четвертый полноформатный альбом трио “Fever Dream”, давший название также мировому турне, возвращает нас к корням исполнителей. Большая часть музыки альбома написана на фортепиано и, кружа слушателя на эмоциональной карусели, заставляет его задуматься об опыте человеческого бытия. Это, несомненно, самая смелая и широкомасштабная творческая работа Palaye Royale.
Появиться на свет альбому помог номинант Grammy продюсер Крис Греатти, сотрудничавший с такими артистами, как Yungblud, Willow и Grimes. Для "Fever Dream" группа освободила целый год, чтобы поработать над ним в уединении. Каждую композицию ваяли, как ваяет свои творения скульптор. «Перед пандемией мы пять лет подряд провели в гастрольных поездках, – говорит Эмерсон. – У нас просто не было времени обмениваться идеями и внимательней их изучать. Этот альбом позволил нам с головой погрузиться в творчество – так, как нам не удавалось со времен нашего первого диска».
"Fever Dream" ребята записали в своей домашней студии. Альбом полон продуманных деталей: хоровые гармонии, нежные тона меллотрона, обилие струнных. «Создавая этот диск, мы чувствовали себя так, как будто вернулись в то время, когда мы влюбились в музыку, только теперь мы объездили с гастролями весь мир, и у нас гораздо больше опыта, – говорит Себастьян. – Мы ведь и группу создали с единственной целью – быть там, где оказались сейчас, не теряя при этом возбуждения времен создания Palaye».
Заглавная композиция "Fever Dream" – один из самых грандиозных треков альбома, вдохновенный эпос, излучающий вновь обретенный Palaye Royale оптимизм. Композиция открывается фортепианным раздумьем, которое быстро переходит в победный гимн, и становится понятно, почему с годами группа обрела прямо-таки культовый статус. «Мы всегда служили прибежищем для тех, кто слушает нашу музыку, – говорит Эмерсон. – Мы хотим и дальше создавать мир, куда можно убежать, где можно заново сотворить себя после того, как жизнь тебя уничтожила».
«Это альбом о вере в себя, о самоутверждении и о том, как преодолеть все препятствия, которые жизнь воздвигает на твоем пути, – говорит Ремингтон. – Впервые наш подход к музыке по-настоящему исполнен надежды – отчасти потому, что депрессии за последние годы, пожалуй, хватило всем».
В жилах Palaye Royale всегда текла кровь рок-н-ролла. Из чистой необходимости в юности они стали давать концерты у себя в подвале, так как были настолько молоды, что им еще не разрешали выступать в настоящих клубах. В результате их, конечно, выгнали из дома, и им пришлось жить в автомобиле. К счастью, вскоре они привлекли внимание таких аристократов рока, как Кортни Лав и Скотт Уайланд. В 2015 году им посчастливилось заключить первый договор о записи диска с Sumerian Records, благодаря чему они выпустили свой первый полноформатный альбом "Boom Boom Room (Side A)".
«Когда мы подписывали договор, у нас было только одно желание: отправиться в тур, – рассказывает Эмерсон. – Мы работали на разогреве стольких метал-групп, чьи фанаты нас абсолютно ненавидели. Но отчасти именно это сделало нас теми исполнителями, какими мы сегодня являемся. Мы решили, что на сцене надо быть настолько исключительными, чтобы просто нельзя было не уважать то, какую страсть и энергию мы вкладываем в свое искусство, насколько посвящено ему все наше существование».
Сценические шоу Palaye Royale всегда экстраординарны – нередко Ремингтон повисает на прожекторах, внося еще больше оживления. Своих фанатов они называют Soldiers of the Royal Council (в переводе: солдаты королевского совета), и в начале выступлений, бывало, стояли в дверях и лично обнимали каждого, кто приходил их послушать. «Мы и теперь делаем все возможное, чтобы сохранять личную связь с фанатами, которые приходят нас слушать. Как бы много их ни было», – говорит Эмерсон.
Группа не может дождаться возвращения на сцену. «Мы вложили в создание этого альбома огромное количество усилий, и каждый его момент был для нас удивительным переживанием, – говорит Себастьян. – Но ничто не сравнится с энергией, которая возникает, когда находишься в одном помещении с содружеством людей, созданным нами за эти годы. Уже сейчас эти композиции – даже самые тяжелые и агрессивные – вызывают в нас столько эмоций, и мысль о том, что все поют их вместе с нами и мы можем вместе сходить с ума, поразительна. Никаким иным способом этого не воспроизвести, и мы прилагаем все усилия, чтобы это происходило на каждом концерте».
Билеты на экстраординарный концерт Palaye Royale в Таллинне продаются в интернет-магазине и пунктах продаж Piletilevi.