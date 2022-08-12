Группа глэм-рока нового поколения Palaye Royale исцелит даже самые разбитые души таллиннцев

"Fever Dream" ребята записали в своей домашней студии. Альбом полон продуманных деталей: хоровые гармонии, нежные тона меллотрона, обилие струнных. «Создавая этот диск, мы чувствовали себя так, как будто вернулись в то время, когда мы влюбились в музыку, только теперь мы объездили с гастролями весь мир, и у нас гораздо больше опыта, – говорит Себастьян. – Мы ведь и группу создали с единственной целью – быть там, где оказались сейчас, не теряя при этом возбуждения времен создания Palaye».

Заглавная композиция "Fever Dream" – один из самых грандиозных треков альбома, вдохновенный эпос, излучающий вновь обретенный Palaye Royale оптимизм. Композиция открывается фортепианным раздумьем, которое быстро переходит в победный гимн, и становится понятно, почему с годами группа обрела прямо-таки культовый статус. «Мы всегда служили прибежищем для тех, кто слушает нашу музыку, – говорит Эмерсон. – Мы хотим и дальше создавать мир, куда можно убежать, где можно заново сотворить себя после того, как жизнь тебя уничтожила».

«Это альбом о вере в себя, о самоутверждении и о том, как преодолеть все препятствия, которые жизнь воздвигает на твоем пути, – говорит Ремингтон. – Впервые наш подход к музыке по-настоящему исполнен надежды – отчасти потому, что депрессии за последние годы, пожалуй, хватило всем».