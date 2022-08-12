11 августа в концертном холле Saku Suurhall выступила известная американская группа Slipknot. Тысячи таллиннцев были восхищены, что мировое турне под названием We Are Not Your Kind прошло именно в эстонской столице.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Такого количества людей Saku Suurhall еще не видел: смотрите, что творилось на концерте Slipknot в Таллинне
Читатель портала Limon Никита рассказал о прошедшем в Таллинне концерте. «Шоу было на высшем уровне, выступление группы впечатлило! Зрителей было очень много, возможно, группе стоило выступать как Rammstein на Певческом поле. Из негативного – после концерта был настоящий хаос на парковке. Машины влезали, не пропускали друг друга. Были огромные пробки. Для того, чтобы выехать с парковки, мне потребовалось 40 минут», – рассказывает Никита.
Публика на концерте была увлечена ни только выступлением Slipknot, но и алкоголем. «Многие места в зале были свободны, поскольку люди скапливались у баров, которых по моим подсчетам было около 12. Публика стояла и в коридорах, чтобы наблюдать за выступлением группы сверху держа коктейль в руках», – продолжил Никита.
Читательница Limon.ee Элис купила билеты около двух лет назад, еще до переноса концерта, и не могла дождаться встречи с кумирами. «Уже никто не верил, что выступление состоится, но этот день настал. Мы пришли и не пожалели. Концерт прошел без происшествий, фронтмен коллектива Кори Тейлор постоянно говорил, что мы все здесь – большая семья, и он в восторге от Таллинна», – говорит Элис.
В начале концерта для разогрева выступила украинская метал-группа Jinjer. Представители группы сказали со сцены, что Таллинн они полюбили как свой родной дом: «Очень тяжело потерять дом дважды. Мы чувствуем себя в Таллинне как дома, он похож на наш родной город».
Slipknot – основанная в сентябре 1995 года в Айове, США ню-метал-группа, авторы полюбившихся во всем мире треков: «Lamb of God», «Nightwish», «Arch Enemy», «Slipknot», «Bring Me The Horizon», «Tesseract», «Blind Channel».
Альбомы коллектива получили статус платиновых, всего продано более 30 миллионов копий по всему миру. В 2006 году группа получила свою единственную на сегодняшний день премию «Грэмми». Коллектив известен тем, что его участники на концертах, интервью и фотосессиях носят маски и комбинезоны. С выходом каждого нового альбома маски меняются. На данный момент группа шесть раз сбрасывала и вновь надевала маски, выпустив шесть номерных альбомов.
Таллиннское выступление Slipknot было лучше, чем самая великолепная театральная постановка. Невероятные спецэффекты и шоу-программа. Выступать в таком переполненном холле – это комплимент и мечта любого артиста. Весь зал подпевал.
Солист группы Кори Тейлор с восторгом рассказал, что для него альбом We Are Not Your Kind – это настоящий шедевр.
Смотрите галерею и видео!