ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Такого количества людей Saku Suurhall еще не видел: смотрите, что творилось на концерте Slipknot в Таллинне

Читатель портала Limon Никита рассказал о прошедшем в Таллинне концерте. «Шоу было на высшем уровне, выступление группы впечатлило! Зрителей было очень много, возможно, группе стоило выступать как Rammstein на Певческом поле. Из негативного – после концерта был настоящий хаос на парковке. Машины влезали, не пропускали друг друга. Были огромные пробки. Для того, чтобы выехать с парковки, мне потребовалось 40 минут», – рассказывает Никита.

Публика на концерте была увлечена ни только выступлением Slipknot, но и алкоголем. «Многие места в зале были свободны, поскольку люди скапливались у баров, которых по моим подсчетам было около 12. Публика стояла и в коридорах, чтобы наблюдать за выступлением группы сверху держа коктейль в руках», – продолжил Никита.

Читательница Limon.ee Элис купила билеты около двух лет назад, еще до переноса концерта, и не могла дождаться встречи с кумирами. «Уже никто не верил, что выступление состоится, но этот день настал. Мы пришли и не пожалели. Концерт прошел без происшествий, фронтмен коллектива Кори Тейлор постоянно говорил, что мы все здесь – большая семья, и он в восторге от Таллинна», – говорит Элис.