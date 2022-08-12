ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Вызов полиции в Таллинне закончился добрым делом

«В работе полиции случаются всякие ситуации, и даже кулинарные навыки могут пригодиться, когда кому-то помогаешь», – написано на странице Пыхьяской префектуры в Facebook.

Ситуация, которую описали в соцсети, обернулась доброжелательным оказанием услуги: «Во вторник к нам поступила просьба от врача проверить, все ли в порядке с 75-летней дамой, которая накануне покинула больницу. Когда патруль прибыл в дом пенсионерки, выяснилось, что женщина ничего не ела с вечера предыдущего дня».

«В ожидании скорой помощи полицейский патруль приготовил завтрак для милой дамы. В меню были яичница с поджаренным хлебом и горячий чай. Скорая помощь осмотрела женщину и установила, что после такой заботы и внимания ее самочувствие полностью нормализовалось».

Однако в посте подчеркивается, что близкие должны заботиться о своих пожилых родственниках. «Хотя мы были рады помочь даме, к сожалению, мы не можем связаться с каждым пожилым человеком. Поэтому напоминаем, что мы должны больше интересоваться, как поживают наши пожилые родственники и друзья».

«Одинокие пожилые люди нуждаются в поддержке и заботе, поэтому мы должны больше их замечать и помогать!» – настоятельно рекомендуется.