Украинская певица и экс-солистка трио «ВИА Гра» Вера Брежнева прилетела в Латвию. Об этом она рассказала в соцсетях, пишет RUS TVNET.
ФОТО ⟩ Тоже переехала? Вера Брежнева оказалась в одной из стран Балтии
В stories Вера Брежнева разместила несколько фотографий. Знаменитость сообщила, что Латвия ее встретила хорошей погодой, цветами и детьми.
Певица заметило и то, что Латвия активно поддерживает Украину.
Впервые за полгода артистка пришла в музыкальную студию.
«Зашла и расплакалась. Пару часов пыталась вспомнить как это... А потом...», –написала Брежнева.
Несколько недель назад ходили слухи о разладе между Константином Меладзе и Верой Брежневой. Выдвигались различные предположения.
Появилась версия, что Константин Меладзе намерен вернуться к бывшей жене, которую якобы тоже перевез в Форте-деи-Марми. Но Яна Сумм опровергла домыслы, заявив, что приезжала в Италию, чтобы забрать младшую дочь, гостившую у отца.
К слову, Вера не комментировала приезд бывшей жены Меладзе, но, разоткровенничавшись с подписчиками, пожаловалась на глобальные изменения в близком окружении. В финальном кадре из stories Брежнева отметила, что у нее сейчас изменилось отношение почти ко всему.
Теперь в Риге не только одна экс-участница группы «ВИА Гра»!
В беседе с RUS TVNET Светлана Лобода подтвердила, что проживает в Латвии.
Кстати, ходят слухи, что в Латвии проживает и Валерий Меладзе. После начала военных действий РФ на территории Украины, в Латвию приехал Максим Галкин и Алла Пугачева. Концерты Максима Галкина в Латвии и Эстонии прошли с аншлагом.