ФОТО ⟩ Тоже переехала? Вера Брежнева оказалась в одной из стран Балтии

В stories Вера Брежнева разместила несколько фотографий. Знаменитость сообщила, что Латвия ее встретила хорошей погодой, цветами и детьми.

Фото: Instagram/veravera

Фото: Instagram/veravera

Фото: Instagram/veravera

Певица заметило и то, что Латвия активно поддерживает Украину.

Фото: Instagram/veravera

Впервые за полгода артистка пришла в музыкальную студию.

«Зашла и расплакалась. Пару часов пыталась вспомнить как это... А потом...», –написала Брежнева.

Фото: Instagram/veravera

Фото: Instagram/veravera

Несколько недель назад ходили слухи о разладе между Константином Меладзе и Верой Брежневой. Выдвигались различные предположения.

Появилась версия, что Константин Меладзе намерен вернуться к бывшей жене, которую якобы тоже перевез в Форте-деи-Марми. Но Яна Сумм опровергла домыслы, заявив, что приезжала в Италию, чтобы забрать младшую дочь, гостившую у отца.

К слову, Вера не комментировала приезд бывшей жены Меладзе, но, разоткровенничавшись с подписчиками, пожаловалась на глобальные изменения в близком окружении. В финальном кадре из stories Брежнева отметила, что у нее сейчас изменилось отношение почти ко всему.

Теперь в Риге не только одна экс-участница группы «ВИА Гра»!

В беседе с RUS TVNET Светлана Лобода подтвердила, что проживает в Латвии.