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3 продукта питания, которые провоцируют подкожные прыщи

Limon.ee
3 продукта питания, которые провоцируют подкожные прыщи
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Проблемная кожа. Иллюстративное фото.
Проблемная кожа. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Подкожные прыщи — тема, досадно знакомая практически каждой девушке, рассказывает «7 дней»


Больные бугорки, которые не спешат выйти за пределы кожи или просто «рассосаться», заставляют покупать батарею сывороток с кислотами, переживать неприятные ощущения на чистках кожи у косметолога и скупать новые тональные кремы с более высоким покрытием.

В современной косметологии подкожные прыщи уверенно выходят вперед, уступая по поисковым запросам, пожалуй, лишь черным точкам и повышенной жирности кожи.

Прыщи и сахар

«Согласно последним исследованиям, на формирование прыщей влияет не сам сахар, а высокий гликемический индекс продуктов питания, — рассказывает Анна Капитанова. — Повышенное содержание инсулина в крови увеличивает концентрацию инсулиноподобного фактора роста, а это усиливает производство андрогенов. Чувствительные к андрогенам рецепторы сальных желеез начинают производить больше кожного жира».

Также согласно исследованиям, у пациентов с акне наблюдается высокий уровень резистентности к инсулину, что приводит не только к акне, но и к предиабету и сахарному диабету второго типа. Часто такая резистентность сопровождает синдром поликистозных яичников, который также связывают с акне.

Вывод: найдите в интернете таблицу продуктов с высоким гликемическим индексом и на 21 день исключите продукты с индексом более 70 (высокий показатель).

Прыщи и жирное

«Не ешь жирное, будешь вся в прыщах» — знакомое выражение. Однако жир кожи и жир пищи — разные вещи.

Но сальные железы — часть эндокринной системы и их активность регулируют гормоны. Так, повысившийся гормон стресса кортизол способен заставить лицо заблестеть больше, чем невинная жирная пища.

Вывод: питайтесь вкусно и сытно, и не забывайте о полезных жирах — орехах, авокадо, жирных сырах.

Прыщи и молоко

В 1989 году проводилось исследование, которое положило основу молочной истерии. Всего 47 355 участницам звонили и опрашивали, страдали ли они от высыпаний несколько лет назад и сколько выпивали молока. Женщины, отметившие галочку «два и более стакана обезжиренного молока», на 44 процента чаще обращались к дерматологам по поводу прыщей.

Но в более новом исследовании 2012 года, когда ученые проверяли также йогурт и сыр, то они не дали никаких осложнений на коже.

На сегодня мы можем говорить, что обезжиренное молоко ввиду своей обработки действительно сильно влияет на подкожные прыщи и воспаления, т.к. при его обезжиривании используют сывороточные белки.

С тем же связано «акне спортсменов». При повышенном потреблении протеина с сывороточным изолятом, большое количество женщин отмечает ухудшение кожи.

Вывод: исключите из рациона молочные продукты на 21 день и проверьте вашу предрасположенность, ведя дневник питания. Если состояние вашей кожи улучшилось, перейдите на безлактозное молоко и творог, вернув сыр.

Если молочное, сахар и жирное не оказывают сильного влияния на кожу, то что тогда делать?

«Правильно ухаживать за кожей и вести стабильный режим, включающий ежедневные занятия легким спортом, питание с хорошей порцией клетчатки и белка и стабильный эмоциональный фон», — рекомендует эксперт.

Главными триггерами подкожных прыщей являются:

  • недостаточное очищение после мейкапа;
  • нарушенный режим питания;
  • дефициты белка и витаминов;
  • ковыряние лица;
  • нерегулярный уход за кожей;
  • неправильно подобранный уход.
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