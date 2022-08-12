3 продукта питания, которые провоцируют подкожные прыщи



Больные бугорки, которые не спешат выйти за пределы кожи или просто «рассосаться», заставляют покупать батарею сывороток с кислотами, переживать неприятные ощущения на чистках кожи у косметолога и скупать новые тональные кремы с более высоким покрытием.

В современной косметологии подкожные прыщи уверенно выходят вперед, уступая по поисковым запросам, пожалуй, лишь черным точкам и повышенной жирности кожи.

Прыщи и сахар

«Согласно последним исследованиям, на формирование прыщей влияет не сам сахар, а высокий гликемический индекс продуктов питания, — рассказывает Анна Капитанова. — Повышенное содержание инсулина в крови увеличивает концентрацию инсулиноподобного фактора роста, а это усиливает производство андрогенов. Чувствительные к андрогенам рецепторы сальных желеез начинают производить больше кожного жира».

Также согласно исследованиям, у пациентов с акне наблюдается высокий уровень резистентности к инсулину, что приводит не только к акне, но и к предиабету и сахарному диабету второго типа. Часто такая резистентность сопровождает синдром поликистозных яичников, который также связывают с акне.

Вывод: найдите в интернете таблицу продуктов с высоким гликемическим индексом и на 21 день исключите продукты с индексом более 70 (высокий показатель).

Прыщи и жирное

«Не ешь жирное, будешь вся в прыщах» — знакомое выражение. Однако жир кожи и жир пищи — разные вещи.