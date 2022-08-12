3 продукта питания, которые провоцируют подкожные прыщи
Больные бугорки, которые не спешат выйти за пределы кожи или просто «рассосаться», заставляют покупать батарею сывороток с кислотами, переживать неприятные ощущения на чистках кожи у косметолога и скупать новые тональные кремы с более высоким покрытием.
В современной косметологии подкожные прыщи уверенно выходят вперед, уступая по поисковым запросам, пожалуй, лишь черным точкам и повышенной жирности кожи.
Прыщи и сахар
«Согласно последним исследованиям, на формирование прыщей влияет не сам сахар, а высокий гликемический индекс продуктов питания, — рассказывает Анна Капитанова. — Повышенное содержание инсулина в крови увеличивает концентрацию инсулиноподобного фактора роста, а это усиливает производство андрогенов. Чувствительные к андрогенам рецепторы сальных желеез начинают производить больше кожного жира».
Также согласно исследованиям, у пациентов с акне наблюдается высокий уровень резистентности к инсулину, что приводит не только к акне, но и к предиабету и сахарному диабету второго типа. Часто такая резистентность сопровождает синдром поликистозных яичников, который также связывают с акне.
Вывод: найдите в интернете таблицу продуктов с высоким гликемическим индексом и на 21 день исключите продукты с индексом более 70 (высокий показатель).
Прыщи и жирное
«Не ешь жирное, будешь вся в прыщах» — знакомое выражение. Однако жир кожи и жир пищи — разные вещи.
Но сальные железы — часть эндокринной системы и их активность регулируют гормоны. Так, повысившийся гормон стресса кортизол способен заставить лицо заблестеть больше, чем невинная жирная пища.
Вывод: питайтесь вкусно и сытно, и не забывайте о полезных жирах — орехах, авокадо, жирных сырах.
Прыщи и молоко
В 1989 году проводилось исследование, которое положило основу молочной истерии. Всего 47 355 участницам звонили и опрашивали, страдали ли они от высыпаний несколько лет назад и сколько выпивали молока. Женщины, отметившие галочку «два и более стакана обезжиренного молока», на 44 процента чаще обращались к дерматологам по поводу прыщей.
Но в более новом исследовании 2012 года, когда ученые проверяли также йогурт и сыр, то они не дали никаких осложнений на коже.
На сегодня мы можем говорить, что обезжиренное молоко ввиду своей обработки действительно сильно влияет на подкожные прыщи и воспаления, т.к. при его обезжиривании используют сывороточные белки.
С тем же связано «акне спортсменов». При повышенном потреблении протеина с сывороточным изолятом, большое количество женщин отмечает ухудшение кожи.
Вывод: исключите из рациона молочные продукты на 21 день и проверьте вашу предрасположенность, ведя дневник питания. Если состояние вашей кожи улучшилось, перейдите на безлактозное молоко и творог, вернув сыр.
Если молочное, сахар и жирное не оказывают сильного влияния на кожу, то что тогда делать?
«Правильно ухаживать за кожей и вести стабильный режим, включающий ежедневные занятия легким спортом, питание с хорошей порцией клетчатки и белка и стабильный эмоциональный фон», — рекомендует эксперт.
Главными триггерами подкожных прыщей являются:
- недостаточное очищение после мейкапа;
- нарушенный режим питания;
- дефициты белка и витаминов;
- ковыряние лица;
- нерегулярный уход за кожей;
- неправильно подобранный уход.