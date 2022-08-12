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«Мы заблокировали ваш счет из-за незаконных платежей, совершенных на другие счета»: от имени банка SEB снова орудуют мошенники

Chrislin Metsanurm Анналийза Кёсс Limon.ee
«Мы заблокировали ваш счет из-за незаконных платежей, совершенных на другие счета»: от имени банка SEB снова орудуют мошенники
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SEB panga nimel levib õngitsussõnum.
SEB panga nimel levib õngitsussõnum. Фото: Reuters / Scanpix / kuvatõmmis / Elu24 kollaaž

Мошенничество с использованием SMS снова набирает обороты. Обычно с помощью SMS-сообщений банк предупреждает владельца счета об угрозе блокировки счета или другой связанной со счетом проблеме, требующей срочного внимания, однако, мошенники научились ловко подделывать подобного рода сообщения от банков. Одно из таких поддельных SMS получил мужчина, который направил в редакцию Elu24 свое предостережение.

Подозрительное сообщение: «Мы заблокировали ваш счет из-за незаконных платежей, совершенных на другие счета. Чтобы разблокировать свой счет, войдите здесь – https://seb-abi.net», – мужчина, который рассказал об этом Elu24, к счастью, не попал в ловушку мошенников, но хочет предупредить других, получивших такое же SMS на свой телефон.

Сообщения о подозрительном послании также появились в Twitter у Урмет Тамбре, начальника Бюро уголовных расследований Северной префектуры управления полиции и пограничной охраны (PPA), и Янека Педаска, офицера связи PPA в Финляндии. Они предостерегают от мошенничества, заявляя, что это попытка выведать пароли.

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