Мошенничество с использованием SMS снова набирает обороты. Обычно с помощью SMS-сообщений банк предупреждает владельца счета об угрозе блокировки счета или другой связанной со счетом проблеме, требующей срочного внимания, однако, мошенники научились ловко подделывать подобного рода сообщения от банков. Одно из таких поддельных SMS получил мужчина, который направил в редакцию Elu24 свое предостережение.
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«Мы заблокировали ваш счет из-за незаконных платежей, совершенных на другие счета»: от имени банка SEB снова орудуют мошенники
«Мы заблокировали ваш счет из-за незаконных платежей, совершенных на другие счета»: от имени банка SEB снова орудуют мошенники
Подозрительное сообщение: «Мы заблокировали ваш счет из-за незаконных платежей, совершенных на другие счета. Чтобы разблокировать свой счет, войдите здесь – https://seb-abi.net», – мужчина, который рассказал об этом Elu24, к счастью, не попал в ловушку мошенников, но хочет предупредить других, получивших такое же SMS на свой телефон.
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