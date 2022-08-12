«Мы заблокировали ваш счет из-за незаконных платежей, совершенных на другие счета»: от имени банка SEB снова орудуют мошенники

Подозрительное сообщение: «Мы заблокировали ваш счет из-за незаконных платежей, совершенных на другие счета. Чтобы разблокировать свой счет, войдите здесь – https://seb-abi.net», – мужчина, который рассказал об этом Elu24, к счастью, не попал в ловушку мошенников, но хочет предупредить других, получивших такое же SMS на свой телефон.