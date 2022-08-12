В результате аварии на американских горках в парке развлечений Legoland в немецком Гюнцбурге (Бавария) пострадало, по меньшей мере, 34 человека, сообщила газета Augsburger Allgemeine Zeitung.
В Германии 34 человека пострадали в результате аварии на американских горках
В Германии 34 человека пострадали в результате аварии на американских горках
На большой скорости столкнулись две тележки с людьми, пишет издание.
Серьезные травмы получили двое, еще 32 отделались ушибами. 15 машин скорой помощи и три вертолета прибыли к месту происшествия, пишет rg.ru.