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В Германии 34 человека пострадали в результате аварии на американских горках

Limon.ee
В Германии 34 человека пострадали в результате аварии на американских горках
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Saksamaal Günzburgis asuv lõbususpark Legoland.
Saksamaal Günzburgis asuv lõbususpark Legoland. Фото: Steffi Adam Via Www.imago-images.de/FuturexImage/Scanpix

В результате аварии на американских горках в парке развлечений Legoland в немецком Гюнцбурге (Бавария) пострадало, по меньшей мере, 34 человека, сообщила газета Augsburger Allgemeine Zeitung.

На большой скорости столкнулись две тележки с людьми, пишет издание.

Серьезные травмы получили двое, еще 32 отделались ушибами. 15 машин скорой помощи и три вертолета прибыли к месту происшествия, пишет rg.ru.

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