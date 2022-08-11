Мать Игоря Крутого экстренно госпитализировали в Америке

О том, что мама Игоря Крутого госпитализирована в клинику, рассказала его сестра Алла. По ее словам, Светлана Семеновна оступилась и сломала ногу в двух местах. Уже на осмотре выяснилось, что у нее открытый перелом в двух местах.

Известно, что пожилую женщину прооперировали и сейчас она восстанавливается после тяжелого хирургического вмешательства. Пока что о полном восстановлении говорить рано, ведь у Крутой серьезный возраст. Рядом с ней находится дочь Алла и любимые внуки, которые поднимают настроение и радуют вкусностями.

«Ей уже лучше. Она — сильная. Мы все верим, что она сможет все хорошо перенести и потихонечку начнет ходить», — сказала сестра Игоря Крутого.

Напомним, Светлана Семеновна родилась в феврале 1934 года. Она окончила техникум, после которого встретила Якова Крутого — мужчина стал ее мужем, с ним она прожила всю жизнь. В 1954 году у них родился старший сын Игорь, ставший знаменитым композитором, а затем и дочь Алла.

Еще в 2000-х мама Игоря Крутого перебралась в Америку и ведет там активный образ жизни. Несмотря на жизнь за границей, Светлана периодически наведывается в Россию — например, на музыкальный фестиваль «Новая волна», который Крутой проводит в Сочи. Правда, в этом году его отменили.