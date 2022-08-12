Гороскоп на 12 августа: Львам – деньги, Девам – серьезная ссора, Козерогам – обман

Лев

Львы – везунчики дня. Вы сможете достичь успехов как в личной, так и в профессиональной сферах. В стремлении получить желаемое не стоит хитрить, другие легко могут увидеть ваши уловки. Действуйте честно, это поможет заработать уважение и авторитет. Не исключены денежные поступления, премии и ценные подарки. Не забывайте о важности отдыха, посвятите вечер занятию для души.

Дева

Неожиданности могут свалиться на голову Дев уже с самого утра. От того, как быстро вы сориентируетесь в ситуации, зависит, станут ли они удачными возможностями или проблемами. Хороший день, когда достигнуть желаемого можно приложив минимум усилий. Проблемы могут возникать в отношении с родственниками, не усмирив свой нрав можно серьезно поругаться.

Весы

Весам в это день лучше держаться подальше от мест большого скопления людей. Проведите время на природе, это поможет восстановить жизненные силы и привести мысли в порядок. Переживания этого дня в большей мере будут связаны с детьми и семьей.

Скорпион

Скорпионам в этот день не стоит сидеть сложа руки. Добиться успехов поможет только упорный труд. Не стоит тратить ни минуты напрасно, правильно расставьте приоритеты и сосредоточьтесь на главном. Во второй половине дня отправляйтесь за город. Активный отдых пойдет на пользу. Будьте внимательны к своему здоровью.

Стрелец