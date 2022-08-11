ФОТО ⟩ Блогер из Таллинна прославилась на весь мир благодаря кабачку

Данэлия @ketogeenius ведёт блог о здоровье и питании уже более трёх лет. В своём блоге она делится не только рецептами вкусных и полезных блюд, но и огромным количеством информации на тему здоровья, анализов, выбора продуктов и просто жизни в целом.

Блог Данэлии и до этого и так был очень популярен в Эстонии - на нее было подписано 15 000 человек. Однако видео-рецепт с использованием обычного кабачка с маминого огорода перевернул всё! И теперь, имея уже более 100 тысяч подписчиков, Данэлия продолжает делиться полезной информацией и активно вести свой блог на нескольких языках.

«Блог – мой ребёнок, и я отдаю очень много сил, чтобы информация в нем была не только полезная, но и хорошо и понятно подана людям. Чтобы люди увидели, каким может быть питание без сахара и муки, как можно следить за здоровьем при помощи простых инструментов, и что здоровье - это не скучно! Так как я очень активный и весёлый человек, мой блог такой же. Я часто показываю, как живу сама и чем занимаюсь», – говорит Данэлия.

Помимо блога Данэлия ведёт очные приёмы в Таллинне и работает с клиентами онлайн по всему миру, помогая людям избавиться от лишнего веса, пищевых расстройств и изменить не только привычки, но и в некоторой степени мировоззрение. «Модификации образа жизни – это не только питание или налаживание режима сна, это кропотливая работа с человеком в целом. Почти все наши проблемы идут из нашей же головы, поэтому с клиентами мы очень часто общаемся на темы, связанные с психологией», – отмечает Данэлия.