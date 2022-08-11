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Названы идеальные для женского гардероба мужские вещи

Limon.ee
Названы идеальные для женского гардероба мужские вещи
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Женщина перебирает одежду. Фото иллюстративное.
Женщина перебирает одежду. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Модный консультант перечислила мужские вещи, которые идеально впишутся в женский гардероб, передает Rambler/женский.

В первую очередь эксперт посоветовала присмотреться к мужским футболкам, поскольку они, как правило, выполнены из более качественных и плотных тканей.

«Женские футболки уступают в цветовой палитре. Еще одним преимуществом мужских является длинный рукав до локтя — он более модный»,

— уточнила она.

Подходящими для современных женских образов стилистка также назвала мужские свитшоты и худи, а также ботинки и кроссовки в случае наличия нужного размера. По словам Рыковой, женщинам также следует присмотреться к мужским тренчам, курткам, бомберам, косухам и джинсовкам.

«[Мужские] пиджаки при этом обычно хорошо выглядят только на худых и высоких девушках»,

— добавила специалистка.

В заключение консультант посоветовала внимательно изучить ассортимент мужских аксессуаров, поскольку они зачастую дешевле аналогичных женских изделий. Среди таких товаров она выделила украшения, сумки и головные уборы. «Есть такое понятие, как pink tax — завышенная цена на вещи, которые создаются специально для женщин», — пояснила собеседница.

Ранее стилисты перечислили способы сэкономить на покупке новых предметов гардероба. Блогерша Джилиан Оуэнс рассказала, что приобретает одежду, украшения и обувь за бесценок в магазинах подержанных вещей. Она посоветовала отправляться на шопинг во вторник, поскольку в этот день секонд-хенды получают новый товар. Кроме того, лучше посещать несколько торговых точек, чтобы не упустить удачные позиции.

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