В крупнейшей бюджетной европейской авиакомпании Ryanair заявили, что эра билетов на перелеты по 10 евро закончилась, сообщает Zimamagazine.
Глава Ryanair: эра авиабилетов по 10 евро закончилась
Ryanair больше не будет предлагать рейсы по минимальным ценам из-за резкого роста цен на топливо, заявил генеральный директор авиакомпании Майкл О’Лири.
По его словам, эра билетов по 10 евро закончилась. Средняя стоимость билетов авиакомпании вырастет с примерно 40 евро (33,75 фунтов) до 50 в течение следующих пяти лет.
Растущая стоимость топлива влияет не только на цены на авиаперелеты, но и на коммунальные счета, съедая доходы людей. И это тоже сказывается на авиаиндустрии.
«Мы думаем, что люди будут продолжать летать часто. Но они станут гораздо более чувствительными к ценам», — считает Майкл О’Лири.
В последние десятилетия путешествовать самолетом стало значительно дешевле, появились такие лоукостеры, как Ryanair, Easyjet, Vueling и Wizz Air, и люди стали чаще летать. Пандемия нанесла серьезный ущерб отрасли, но в этом году спрос на авиаперевозки восстановился. Нехватка персонала в авиакомпаниях и аэропортах привела к задержкам и отменам рейсов в Великобритании и за рубежом. Майкл О’Лири сказал, что Ryanair справилась с ситуацией лучше, чем другие авиакомпании, благодаря смелому решению начать набор и обучение бортпроводников и пилотов в ноябре 2021 года. В итоге в первом полугодии 2022-го Ryanair отменила всего 0,3% рейсов по сравнению с 3,5% рейсов British Airways и 2,8% Easyjet. Майкл О’Лири сказал, что он «надеется», что проблемы в аэропортах Великобритании будут решены к следующему лету, но этому может помешать нехватка рабочей силы из-за Брекзита.