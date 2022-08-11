Глава Ryanair: эра авиабилетов по 10 евро закончилась

В последние десятилетия путешествовать самолетом стало значительно дешевле, появились такие лоукостеры, как Ryanair, Easyjet, Vueling и Wizz Air, и люди стали чаще летать. Пандемия нанесла серьезный ущерб отрасли, но в этом году спрос на авиаперевозки восстановился. Нехватка персонала в авиакомпаниях и аэропортах привела к задержкам и отменам рейсов в Великобритании и за рубежом. Майкл О’Лири сказал, что Ryanair справилась с ситуацией лучше, чем другие авиакомпании, благодаря смелому решению начать набор и обучение бортпроводников и пилотов в ноябре 2021 года. В итоге в первом полугодии 2022-го Ryanair отменила всего 0,3% рейсов по сравнению с 3,5% рейсов British Airways и 2,8% Easyjet. Майкл О’Лири сказал, что он «надеется», что проблемы в аэропортах Великобритании будут решены к следующему лету, но этому может помешать нехватка рабочей силы из-за Брекзита.