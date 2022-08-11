ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Невероятно! Канатоходец Яан Роозе пересек реку Маас в Роттердаме

Роозе начал со здания высотой в 149 метров, названном в честь города Роттердам, и его путешествие завершилось на высоте 188 метров, в самом высоком здании в Нидерландах, башне Zalmhaven. Чтобы добраться туда, слэклайнеру пришлось преодолеть подъем в 39 метров, что было для него первым опытом.

«Я действительно не думал, что в первый раз пройду с самого начала и до конца! Я встаю и иду все 620 метров», – сказал Яан Роозе сразу после великого достижения, добавив, что разница в высоте на трассе составила более 30 метров. «Жестко! Я бы сказал, очень жестко!» – прокомментировал знаменитый слэклайнер успешную попытку в Роттердаме.

По словам канатоходца, он никогда раньше не ходил по такому крутому склону и считал, что начало будет легче, чем конец, а оказалось наоборот! «Где-то посередине, метров через 300, начинаешь идти в гору. Последние 300 метров были очень крутыми. Оказалось, что первая половина была самой сложной», – признался Роозе, добавив, что большую роль в этом сыграл ветер.

Если у кого-то голова кружится от одного только просмотра выступления Роозе, то он сам говорит, что боязнь высоты была последней вещью, о которой он думал, когда находился над рекой Маас. «У меня было так много вещей, на которых нужно было сосредоточиться – я должен был действительно продумывать каждый шаг», – подтвердил Роозе, добавив, что это было определенно одно из самых сложных мест для ходьбы по слэклайну.