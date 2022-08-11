ШОКИРУЮЩЕЕ ФОТО ⟩ Рокер Томми Ли показал всему миру свое мужское достоинство

59-летний Томас Ли Басс – американский музыкант и один из основателей хэви-метал группы Mötley Crüe. Их альбомы были проданы по всему миру тиражом более 100 миллионов экземпляров. Группа также известна вызывающим стилем жизни своих участников, пишет Elu24.

Ли был женат четыре раза. Одна из его бывших жен – американская актриса и секс-символ Памела Андерсон. Последний брак Ли, который он заключил в 2019 году, до сих пор крепко держится – с американской телеведущей и комедианткой Бриттани Фурлан.

Сегодня Ли поделился со своими миллионами подписчиков в Instagram эротическим фото. Музыкант опубликовал обнаженный снимок, в центре которого красуется пенис звезды.

Ошеломленные поклонники поспешили прокомментировать неожиданную публикацию: «Как долго это фото будет в Instaram?» – спросил один из комментаторов. «Добавляет ли камера ещё два килограмма?» – рассмеялся другой. «Что происходит?» – спросил третий.

Несколько комментаторов напомнили мужчине, что такими фотографиями не следует делиться на платформе Instagram.

Как вы считаете, является ли такое поведение звезды уместным? Смотрите фотографию, о которой идет речь ЗДЕСЬ.