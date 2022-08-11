Стало известно, что Джонни Депп снимается в исторической любовной драме «Фаворитка» французского режиссера Майвенн Ле Беско. У актера главная роль (разве может быть иначе?): он сыграет короля Людовика XV. И это первое появление Деппа в полнометражном фильме за три года и после его победы в громком судебном процессе с бывшей женой Эмбер Херд.
Триумфальное возвращение: у Джонни Деппа новая средневековая роль в кино
Триумфальное возвращение: у Джонни Деппа новая средневековая роль в кино
Буквально несколько часов назад французская компания Why Not Productions представила первый тизер – изображение Джонни Деппа в этой роли. Сообщается, что Майвенн в данном случае – не только режиссер, но и сценарист и актриса: у нее главная женская роль. В актерский состав также вошли Бенджамен Лаверн, Пьер Ришар, Мельвиль Пупо, Ноэми Львовски, Паскаль Греггори и Индия Хэйр.
Известно, что съемки начались 26 июля и проходят во Франции: в Версале и других замках под Парижем, а также на киностудии. Ожидается, что весь процесс займет 11 недель, а премьера намечена на 2023 год.
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