Триумфальное возвращение: у Джонни Деппа новая средневековая роль в кино

Стало известно, что Джонни Депп снимается в исторической любовной драме «Фаворитка» французского режиссера Майвенн Ле Беско. У актера главная роль (разве может быть иначе?): он сыграет короля Людовика XV. И это первое появление Деппа в полнометражном фильме за три года и после его победы в громком судебном процессе с бывшей женой Эмбер Херд.