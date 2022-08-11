Саудовский дипломат Мохаммед аль-Кахтани умер во время выступления на арабо-африканской конференции в Каире — после слов о том, что «смерть настигнет» каждого.
ВИДЕО ⟩ Саудовский дипломат умер во время своего выступления на конференции – сразу после слов о том, что смерть настигнет каждого
Саудовский дипломат умер во время своего выступления на конференции – сразу после слов о том, что смерть настигнет каждого
«Где бы вы ни были, смерть настигнет вас», — заявил аль-Кахтани, после чего потерял сознание и упал на спину. В этот момент рядом с ним находились его супруга и врач. Он оказал дипломату первую помощь, его госпитализировали, однако мужчина скончался. После инцидента конференцию отменили, отмечает издание Tahiamasr.
В своей речи аль-Кахтани также размышлял о Боге. «Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем», — говорил политик.
Изначально считалось, что причина смерти аль-Кахтани — внезапный сердечный приступ. Однако в больнице врачи установили, что он скончался из-за остановки сердца, отмечает Cairo Times.