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ВИДЕО ⟩ Саудовский дипломат умер во время своего выступления на конференции – сразу после слов о том, что смерть настигнет каждого

Limon.ee
Саудовский дипломат умер во время своего выступления на конференции – сразу после слов о том, что смерть настигнет каждого
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Поминальная свеча.
Поминальная свеча. Фото: Madis Veltman

Саудовский дипломат Мохаммед аль-Кахтани умер во время выступления на арабо-африканской конференции в Каире — после слов о том, что «смерть настигнет» каждого. 

«Где бы вы ни были, смерть настигнет вас», — заявил аль-Кахтани, после чего потерял сознание и упал на спину. В этот момент рядом с ним находились его супруга и врач. Он оказал дипломату первую помощь, его госпитализировали, однако мужчина скончался. После инцидента конференцию отменили, отмечает издание Tahiamasr.

В своей речи аль-Кахтани также размышлял о Боге. «Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем», — говорил политик.

Изначально считалось, что причина смерти аль-Кахтани — внезапный сердечный приступ. Однако в больнице врачи установили, что он скончался из-за остановки сердца, отмечает Cairo Times.

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