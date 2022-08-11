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Муж Бритни Спирс заявил, что ее сыновья должны гордиться обнаженными фото матери

Limon.ee
Муж Бритни Спирс заявил, что ее сыновья должны гордиться обнаженными фото матери
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Бритни Спирс
Бритни Спирс Фото: Eduardo Munoz

Муж Бритни Спирс Сэм Асгари написал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что ее сыновья, 16-летний Шон и 15-летний Джейден, должны испытывать гордость за обнаженные фотографии певицы, которые она выкладывает в социальных сетях. Об этом пишет New York Post.

Это было ответом на заявления бывшего мужа исполнительницы и отца ее детей Кевина Федерлайна, который сообщал СМИ, что сыновья решили не видеться с матерью из-за ее пикантных снимков в Instagram.

Асгари встал на защиту супруги и сказал: «Даже если бы была правда в том, что дети стыдятся выбора матери и ее тела, они стали не первыми подростками, которые стыдятся своих родителей. Большинство детей в какой-то момент стесняются своих родителей. Одно только присутствие родителей может поставить в неловкое положение подростка. Это настолько обычное явление, что сюжеты об этом снова и снова используются на телевидении и в кино на протяжении десятилетий».

Сэм Асгари объяснил, что таким образом Спирс самовыражается. «В конце концов они поймут, что выбор их матерей безобиден и является выражением вновь обретенной свободы. Стыдиться нечего, есть чем гордиться», — заявил он.

Как сообщает газета.ru, нынешний супруг Бритни Спирс отметил, что ее сыновья «очень умные» и скоро они смогут приниматься решения самостоятельно, когда станут совершеннолетними. В связи с этим им не придется, по мнению Асгари, ориентироваться на мнение их отца, который не был для них «примером для подражания».

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