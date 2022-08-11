Муж Бритни Спирс заявил, что ее сыновья должны гордиться обнаженными фото матери

Это было ответом на заявления бывшего мужа исполнительницы и отца ее детей Кевина Федерлайна, который сообщал СМИ, что сыновья решили не видеться с матерью из-за ее пикантных снимков в Instagram.

Асгари встал на защиту супруги и сказал: «Даже если бы была правда в том, что дети стыдятся выбора матери и ее тела, они стали не первыми подростками, которые стыдятся своих родителей. Большинство детей в какой-то момент стесняются своих родителей. Одно только присутствие родителей может поставить в неловкое положение подростка. Это настолько обычное явление, что сюжеты об этом снова и снова используются на телевидении и в кино на протяжении десятилетий».

Сэм Асгари объяснил, что таким образом Спирс самовыражается. «В конце концов они поймут, что выбор их матерей безобиден и является выражением вновь обретенной свободы. Стыдиться нечего, есть чем гордиться», — заявил он.