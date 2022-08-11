САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ РАЗВОД ГОДА! ⟩ Австралийский стриптизер: мне пришлось обратиться в суд, потому что Трийну Лийз не отвечала на мои сообщения

Вчера в Харьюском уездном суде начался бракоразводный процесс блогеров Трийну Лийз и Джастина Макнэрна, который суд признал закрытым. Австралийский стриптизер Джастин говорит, что просто хочет жить дальше. После судебного заседания Трийну Лийз отправилась в загородный дом своей бабушки, чтобы отдохнуть от напряжения.