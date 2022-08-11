Вчера в Харьюском уездном суде начался бракоразводный процесс блогеров Трийну Лийз и Джастина Макнэрна, который суд признал закрытым. Австралийский стриптизер Джастин говорит, что просто хочет жить дальше. После судебного заседания Трийну Лийз отправилась в загородный дом своей бабушки, чтобы отдохнуть от напряжения.
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САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ РАЗВОД ГОДА! ⟩ Австралийский стриптизер: мне пришлось обратиться в суд, потому что Трийну Лийз не отвечала на мои сообщения
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Австралийский стриптизер: мне пришлось обратиться в суд, потому что Трийну Лийз не отвечала на мои сообщения
10 августа в 13:00 с закрытого слушания в Харьюском уездном суде начался бракоразводный процесс блогеров Трийну Лийз и Джастина Макнэрна. 29-летние создатели контента успели пожениться около полутора лет. Последние девять месяцев из них молодые люди жили в разных странах.