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САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ РАЗВОД ГОДА! ⟩ Австралийский стриптизер: мне пришлось обратиться в суд, потому что Трийну Лийз не отвечала на мои сообщения

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Кристийна Рейманд Мерилин Няреп Limon.ee
Австралийский стриптизер: мне пришлось обратиться в суд, потому что Трийну Лийз не отвечала на мои сообщения
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Начался бракоразводный процесс Трийну Лийз и Джастина.
Начался бракоразводный процесс Трийну Лийз и Джастина. Фото: Erakogu/Kollaaž

Вчера в Харьюском уездном суде начался бракоразводный процесс блогеров Трийну Лийз и Джастина Макнэрна, который суд признал закрытым. Австралийский стриптизер Джастин говорит, что просто хочет жить дальше. После судебного заседания Трийну Лийз отправилась в загородный дом своей бабушки, чтобы отдохнуть от напряжения.

10 августа в 13:00 с закрытого слушания в Харьюском уездном суде начался бракоразводный процесс блогеров Трийну Лийз и Джастина Макнэрна. 29-летние создатели контента успели пожениться около полутора лет. Последние девять месяцев из них молодые люди жили в разных странах.

«В данный момент я нахожусь на даче у бабушки-дедушки, дышу свежим воздухом и размышляю о том, что произошло», – комментирует свои эмоции после судебного заседания Трийну Лийз.

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