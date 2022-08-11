Снова скандал? ⟩ Концерт украинской певицы Светланы Лободы 12 августа в Таллинне отменен!

Еще вчера компания MJProduction активно рекламировала концерт, выставляя видео артистки, приглашающей всех прийти на ее выступление как в Европе в целом, так и в эстонской столице. Но 11 августа утром ситуация кардинально изменилась.

«Наш концерт в Таллинне, который попал под ковидные ограничения, но должен был состояться 12 августа в MJ Club, отменен в связи с невозможностью осуществления технического райдера. Но мы сделали всё, чтобы наша встреча состоялась на более вместительной площадке! Новая дата концерта – 28 октября! Все ранее приобретенные билеты действительны! Вы можете их обменять на пригласительные на новую дату по электронной почте: lobodatallinn@gmail.com. Я очень жду нашей встречи. С любовью, LO», – написала артистка на своей странице в Instagram.

Комментарий организаторов из компании MJProduction:

«Концерт LOBODA в Таллинне 12 августа не состоится!

В связи с большим спросом концерт пройдет 28 октября в зале с большей вместительностью. Все подробности – скоро!