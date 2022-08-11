Концерт Светланы Лободы, запланированный на 12 августа в Таллинне, отменен. Об этом 11 августа утром на своей странице в Instagram сообщила артистка, проживающая сейчас из-за войны в Украине в Латвии.
Снова скандал? ⟩ Концерт украинской певицы Светланы Лободы 12 августа в Таллинне отменен!
Еще вчера компания MJProduction активно рекламировала концерт, выставляя видео артистки, приглашающей всех прийти на ее выступление как в Европе в целом, так и в эстонской столице. Но 11 августа утром ситуация кардинально изменилась.
«Наш концерт в Таллинне, который попал под ковидные ограничения, но должен был состояться 12 августа в MJ Club, отменен в связи с невозможностью осуществления технического райдера. Но мы сделали всё, чтобы наша встреча состоялась на более вместительной площадке! Новая дата концерта – 28 октября! Все ранее приобретенные билеты действительны! Вы можете их обменять на пригласительные на новую дату по электронной почте: lobodatallinn@gmail.com. Я очень жду нашей встречи. С любовью, LO», – написала артистка на своей странице в Instagram.
Комментарий организаторов из компании MJProduction:
«Концерт LOBODA в Таллинне 12 августа не состоится!
В связи с большим спросом концерт пройдет 28 октября в зале с большей вместительностью. Все подробности – скоро!
12 августа MJCLUB открыт в обычном режиме и все желающие с билетами на концерт могут посетить клуб бесплатно! На возврат денежных средств это не повлияет! Все купленные билеты на концерт в MJCLUB можно вернуть, написав на адрес электронной почты: info@mjproduction.ee, предоставив реквизиты для возврата! Кроме того, все желающие и имеющие билет на концерт в MJCLUB смогут получить пригласительный на новую дату концерта LOBODA. Для этого необходимо обратиться по адресу: lobodatallinn@gmail.com.
Обратите внимание! Приглашения выдаются администрацией артиста, а не MJproduction или MJCLUB! MJProduction и MJCLUB не несут ответственности за получение пригласительного! MJProduction может гарантировать только возврат денежных средств за приобретенный билет на концерт 12 августа».
Напомним, что в апреле 2019 года Светлана Лобода и ее бывший менеджер Нателла Крапивина закатили скандал в соцсети Instagram и отменили концерт в Таллинне из-за того, что эстонская компания-организатор (не MJProduction) якобы «кинула» их на деньги с концертами в Риге и Таллинне, организаторы тогда вину отрицали. Как ни странно, в апреле 2019 года тоже озвучивалась проблема с исполнением технического райдера. Заголовок новости портала Limon в 2019 году звучал так:
Неужели проблема не в организаторе, а в артисте? И ей уже пора снизить планку?