Пара эстонских художников, чьи работы объездили весь мир: самый далёкий от Эстонии мурал находится на Бали

Так как же выглядит этот процесс? Иногда настенные росписи настолько велики, что не возможно объяснить, как их сделали. Хотя Хелена и Вахур утверждают, что все зависит от картины и ее деталей, в случае больших работ пригодится умение обращаться с большими погрузчиками, лесами, защитным оборудованием и, конечно же, измерительными инструментами.

«Самый классический способ – разделить картинку на квадраты и увеличить на стене масштабными квадратами. А потом весь пазл раскрашивается квадрат за квадратом», – описывают они процесс создания больших муралов. «И, конечно, есть еще, так сказать, ощущение, что когда ты рисуешь на стене, твое воображение одновременно как будто находится в нескольких метрах от стены и наблюдает, как все получается», – говорит Вахур, добавляя, что это трудно описать, но, вероятно, так бывает со многими художниками.

Helena ja Vahur Фото: Erakogu

«Мы больше не боимся высоты, мы к ней привыкли», – говорит пара, нарисовавшая картину на фасаде дома на высоте 30 метров. Важно, чтобы в соответствии с требованиями и рекомендациями по технике безопасности были обеспечены комфортные и безопасные условия для работы при покраске на высоте, с помощью погрузчиков, строительных лесов, касок и страховочных ремней.

Процесс создания искусства. Фото: Erakogu