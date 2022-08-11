Вахур Агар и Хелена Ханни, более известные под псевдонимом Colorees, уже много лет занимаются крупномасштабной росписью стен и другими формами искусства, а работы пары можно найти в 34 странах. Наверняка многие эстонцы заметили их творения и у себя на родине, пишет Elu24.
Пара эстонских художников, чьи работы объездили весь мир: самый далёкий от Эстонии мурал находится на Бали
Художники Вахур и Хелена как волк Криймсилм из эстонской телепрограммы, у которого девять профессий – пара, познакомившаяся на круизном лайнере, где работали танцорами, также занимается скульптурой, фотографией и видеосъемкой, а также искусством освещения и модой.
Супруги практикуют разные художественные стили – от абстракции до реализма и в любой обстановке, будь то высота или разные интересные материалы. Часто желание путешествовать и любовь к искусству сочетаются.
Самыми грандиозными работами, созданными парой художников, являются, пожалуй, большие настенные росписи, которые многие видели своими глазами в разных уголках Эстонии. Следующий большой проект пары – фестиваль Hennessy Urban, который пройдет 13 августа, где они будут творить на глазах у публики в течение нескольких часов.
Оба они с детства занимались разными видами искусства – если, например, в один период они больше занимались живописью, то в другой – танцами.
Вахур говорит, что свои первые большие настенные росписи он сделал, когда учился в художественной гимназии Копли. «В художественном лагере тоже был сделан первый большой коллективный настенный рисунок, также я работал над подобными проектами в паре молодежных центров. Вместе с Хеленой мы сделали первый настенный рисунок в комнате друга, с которым познакомились на танцах», – говорит Вахур, добавляя, что они рисуют не только на стенах, но и на холстах».
Так как же выглядит этот процесс? Иногда настенные росписи настолько велики, что не возможно объяснить, как их сделали. Хотя Хелена и Вахур утверждают, что все зависит от картины и ее деталей, в случае больших работ пригодится умение обращаться с большими погрузчиками, лесами, защитным оборудованием и, конечно же, измерительными инструментами.
«Самый классический способ – разделить картинку на квадраты и увеличить на стене масштабными квадратами. А потом весь пазл раскрашивается квадрат за квадратом», – описывают они процесс создания больших муралов. «И, конечно, есть еще, так сказать, ощущение, что когда ты рисуешь на стене, твое воображение одновременно как будто находится в нескольких метрах от стены и наблюдает, как все получается», – говорит Вахур, добавляя, что это трудно описать, но, вероятно, так бывает со многими художниками.
«Мы больше не боимся высоты, мы к ней привыкли», – говорит пара, нарисовавшая картину на фасаде дома на высоте 30 метров. Важно, чтобы в соответствии с требованиями и рекомендациями по технике безопасности были обеспечены комфортные и безопасные условия для работы при покраске на высоте, с помощью погрузчиков, строительных лесов, касок и страховочных ремней.
Вы, сами того не подозревая, могли видеть созданные Хеленой и Вахуром творения, которые можно найти в разных уголках Эстонии. Например, в музее А. Х. Таммсааре в Кадриорге они сделали фреску, на которой изображены Эдуард Вильде, Мати Унти и Антон Хансен Таммсааре.
В Лаймьяла есть «цветочная» автобусная остановка, созданная Хеленой и Вахуром.
Также картины, украшающие Elamus Spa в Мустамяэ, были написаны Хеленой и Вахуром.
Сегодня работы пары можно найти в 34 странах мира, включая Швецию, Исландию и Норвегию.
Не всегда в виде муралов. «Мы также работаем на холстах, и они побывали во многих странах, а это 34 страны вместе с настенными рисунками и росписями на холстах», – говорят Хелена и Вахур.
Самая дальняя настенная роспись от Эстонии находится на острове Бали в Индонезии и называется она «Разноцветная бабочка».
Недавно Хелена и Вахур создали уникальное произведение искусства, очищающее воздух, которое было выполнено в сотрудничестве с художниками из других стран Балтии в нескольких стран. В настоящее время у супругов много произведений искусства в Латвии, а в последнее время они работали и в Литве. К осени они обещают создать и несколько красочных картин в Эстонии.
В ближайшее время посмотреть на их творчество можно будет на фестивале Hennessy Urban. «На фестивальную площадку привезут контейнер, который к концу вечера покроют росписью», – немного описывают происходящее Вахур и Хелена, но все же говорят, что сохранят содержание картины в тайне.