Как ухаживать за руками после 40 лет: четыре невероятно простых правила вернут коже молодость

Они делают макияж, чтобы выглядеть моложе, но есть то, что не скроешь с помощью тонального крема, - руки.

Именно кожа рук чаще всего выдает, что вам уже не один десяток лет. Но что же делать, чтобы руки выглядели, как в молодости? Ответ простой - нужно их беречь и ухаживать за кожей.

Вода - враг

Не стоит думать, что обычная вода вам не навредит. Да, если несколько раз помыть руки после улицы, туалета или просто помыть посуду после приема пищи, то это не навредит руками. Но если слишком часто держать руки в воде, например, во время генеральной уборки, то вода только сделает хуже.

Многие уверены, что вода способна увлажнить кожу, но на самом деле она высасывает влагу через защитную оболочку клеток эпидермиса. А чем менее увлажнена кожа, тем быстрее будут появляться морщины и она будет выглядеть более старой.

Стоит помнить, что мыть руки необходимо водой исключительно комнатной температуры. Холодная вода будет делать вашу кожу более грубой, а горячая - обезжирит ее и пересушит.

Никакой химии без защиты

Порошок, обычное моющее для посуды или уборки дома не должны оказаться на открытой коже ваших рук. Для защиты необходимо использовать резиновые перчатки, предварительно смазав руки кремом. То же самое следует делать и перед работой с землей.