The Economist выпустил статью про эмиграцию «российской интеллектуальной элиты»: мыльный пузырь лопнул, и дерьмо полилось нам в глаза

В репортаже описывается жизнь в израильском Тель-Авиве и грузинском Тбилиси — двух весьма популярных городах для новой волны эмиграции. Героями публикации стали бывший глава «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик и его девушка Соня Аршинова, медиаменеджер Илья Осколков-Ценципер, писатель Филипп Дзядко и другие эмигранты. Spletnik собрал интересные цитаты из публикации.

Начинается статья с довольно минорной ноты — по мнению журналистов, массовый отъезд представителей креативного класса будет иметь «драматические последствия» как для России, так и для самих «изгнанников».

Затем журналисты переходят к описанию одной из «домашних конференций» молодых эмигрантов (в возрасте от 20 до 30 лет) в Тбилиси, на которой те обсуждали самые разные темы. Вход на мероприятие, которое проходило в квартире, стоил 20 лари (около восьми евро).

Мероприятие было хорошо организовано, участники вели себя прилично, спиртного практически не было. В течение двух часов дюжина спикеров рассказывала о своих прошлых и настоящих занятиях. Их темы варьировались от «патологии пропаганды» и уборки улиц Тбилиси до утилизации, беспилотных автомобилей и помощи людям с психологическими травмами. В перерыве они попробовали домашние закуски, в том числе веганский безглютеновый торт. И по форме, и по содержанию конференция представляла образ страны, в которой участники хотели бы жить и которая теперь была изолирована от места, которое они когда-то называли домом.