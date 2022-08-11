В эту пятницу нас ждет последнее полнолуние лета. Оно будет достаточно важным, поэтому астрологи dailyhoro.ru решили дать полезные советы представителям каждого из знаков Зодиака. Старайтесь следовать им, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, либо выбраться из нее максимально быстро.
Последнее полнолуние лета: советы астрологов на 12 августа
12 августа — достаточно опасный день, поскольку это полнолуние будет не обычным. Это будет так называемое суперлуние, когда ночное светило приблизится к Земле на максимально близкое расстояние, чем усилит свое негативное воздействие на нас с вами. По этой причине описанные далее советы не стоит обходить стороной, ведь их важность заметно возрастает.
Овен
Овнам эксперты настоятельно рекомендуют заниматься только самыми важными делами по дому, на работе и в бизнесе. 12 августа не стоит тратить свое время и силы на второстепенные дела, которые не имеют никакой важности. Нужно завершить начатое, чтобы правильно встретить самые благоприятные выходные августа.
Телец
В этот день лучше не заниматься ничем новым. Особенно это касается Тельцов, которые могут потерпеть обидное фиаско, чем лишат себя удачи и мотивации на ближайшие дни. Если хочется прожить день с максимальной пользой, придется фокусироваться на чем-то простом, а также продолжать двигаться к мечте.
Близнецам нельзя рисковать в этот день любовными и дружескими отношениями. Астрологи настоятельно рекомендуют не давать никому пустых обещаний и не ссориться с теми, кто им дорог. Также большие проблемы в общении с окружающими могут возникнуть из-за эгоизма и желания поставить свои интересы выше интересов семьи, коллектива.
Рак
Ракам не стоит тратить время понапрасну. Сегодня нужно действовать и идти навстречу к своим целям, но делать это предельно осторожно. Нельзя унывать, спешить, либо бездействовать. Лень, как и необдуманные поспешные шаги, может стать для Раков причиной неудач и появления новых проблем.
Лев
Львам стоит быть осторожнее с деньгами. Мощная сила стихии Воздуха может заставить этих людей потратить больше, чем нужно. Все финансовые операции лучше перенести на понедельник. Также в этот день желательно не совершать транзакций и покупок через приложения и по карте. Нужно использовать только наличные.
Девам ни в коем случае нельзя ругаться с людьми. Будь то близкие, друзья, коллеги или просто незнакомцы на улице. Любой негатив, посылаемый Девами в этот мир, будет многократно усилен и возвращен им самим. Если хочется прожить пятницу без проблем, придется стать добрее и мудрее.
Весы
Весам 12 августа астрологи настоятельно рекомендуют как можно меньше общаться с людьми, которые их постоянно подгоняют, либо критикуют, заставляют чувствовать себя неполноценными. В противном случае день будет очень неблагоприятным, напряженным и полным негативной энергии.
Скорпион
Скорпионам в эту пятницу потребуется полная беспристрастность в общении с людьми. Если они примут одну из сторон, то другая автоматически может стать для них враждебной. Особенно это касается общения в семье и в рабочем коллективе. Если у кого-то будут разногласия, лучше занять нейтралитет.
Стрелец
Стрельцам этот день принесет намного меньше проблем, нежели людям других знаков Зодиака, особенно если они начнут его с правильной ноты. Нужно заняться утром чем-нибудь приятным, положительным. Также в этот опасный день лучше не переедать и не перегружать себя делами.
Козерог
Водолеям в эту пятницу, скорее всего, придется помочь кому-то из близких или друзей. Высока вероятность того, что к ним за поддержкой обратятся уже в первой половине дня. Игнорировать это ни в коем случае нельзя. Доброта и отзывчивость Водолеев помогут им обрести веру в себя и стать удачливее самим.
Рыбы
Рыбам 12 числа нельзя следовать за интуицией. Астрологи рекомендуют прислушиваться не к внутреннему голосу, а к здравому смыслу и личному опыту. Вполне возможно, что шестое чувство будет не просто работать неправильно, но и вовсе приведет Рыб к большим проблемам.