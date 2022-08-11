Последнее полнолуние лета: советы астрологов на 12 августа

Лев

Львам стоит быть осторожнее с деньгами. Мощная сила стихии Воздуха может заставить этих людей потратить больше, чем нужно. Все финансовые операции лучше перенести на понедельник. Также в этот день желательно не совершать транзакций и покупок через приложения и по карте. Нужно использовать только наличные.

Дева

Девам ни в коем случае нельзя ругаться с людьми. Будь то близкие, друзья, коллеги или просто незнакомцы на улице. Любой негатив, посылаемый Девами в этот мир, будет многократно усилен и возвращен им самим. Если хочется прожить пятницу без проблем, придется стать добрее и мудрее.

Весы

Весам 12 августа астрологи настоятельно рекомендуют как можно меньше общаться с людьми, которые их постоянно подгоняют, либо критикуют, заставляют чувствовать себя неполноценными. В противном случае день будет очень неблагоприятным, напряженным и полным негативной энергии.

Скорпион

Скорпионам в эту пятницу потребуется полная беспристрастность в общении с людьми. Если они примут одну из сторон, то другая автоматически может стать для них враждебной. Особенно это касается общения в семье и в рабочем коллективе. Если у кого-то будут разногласия, лучше занять нейтралитет.

Стрелец