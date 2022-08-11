Популярная в мире актриса выходит замуж за богатую латышку

Ребел до встречи с Рамоной за год сходила на 50 свиданий.

- Я делала это осознанно. Мне было важно понять, какие парни мне действительно нравятся. Поэтому я откликалась на все запросы. Мне удалось встретиться с миллиардерами, а также с теми, у кого не было ничего. И это был великолепный опыт, - объясняет Уилсон.

Как видим, никто из кавалеров Ребел не зацепил, и в конце лета она собирается пожениться с Рамоной Агрумой. Выбор дочери уже одобрила мать актрисы. Рамона окончила школу и университет в Риге, свободно говорит на четырех языках, в том числе на русском, в США основала бренд экологически чистой одежды Lemon Ve Limon, заработала в прошлом году $7,2 млн. Почти в два раза больше, чем Уилсон.