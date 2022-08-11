Популярная в мире актриса выходит замуж за богатую латышку

42-летняя кинозвезда Ребел Уилсон («Отпетые мошенницы», «Ночь в музее 3») продает свой австралийский дом. Жить актриса станет со своей невестой Рамоной Агрумой на вилле в Лос-Анджелесе или в новом доме в Лондоне, сообщает eg.ru.
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Ребел до встречи с Рамоной за год сходила на 50 свиданий.
- Я делала это осознанно. Мне было важно понять, какие парни мне действительно нравятся. Поэтому я откликалась на все запросы. Мне удалось встретиться с миллиардерами, а также с теми, у кого не было ничего. И это был великолепный опыт, - объясняет Уилсон.
Как видим, никто из кавалеров Ребел не зацепил, и в конце лета она собирается пожениться с Рамоной Агрумой. Выбор дочери уже одобрила мать актрисы. Рамона окончила школу и университет в Риге, свободно говорит на четырех языках, в том числе на русском, в США основала бренд экологически чистой одежды Lemon Ve Limon, заработала в прошлом году $7,2 млн. Почти в два раза больше, чем Уилсон.
В 2015 году Ребел за $3,76 млн купила в Сиднейской бухте дом с тремя спальнями, лифтом, бассейном и причалом на местной реке Параматта. Провела реновацию и сейчас просит за эту недвижимость уже за $9,5 млн!