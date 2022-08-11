51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка

Шокирующим для многих стало известие о беременности депортированной из России певицы Наргиз Закировой. Артистка в 51 год в четвертый раз станет мамой.

В соцсетях Наргиз Закирова опубликовала фотографию с молодым мужем, который держит руку на ее округлившемся животе. Судя по кадру, пара счастлива и рада предстоящему пополнению в семье. При этом у Наргиз уже есть дочери Сабина, Лейла и сын Ауэль.