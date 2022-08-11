ФОТО ⟩ Скарлетт Йохансон в трусах не по размеру высмеяли в Сети

Американская актриса Скарлетт Йоханссон не часто балует публику обнаженным контентом. В этот раз папарацци подловили ее за отдыхом на яхте. Артистка развлекается в компании мужа, комика и сценариста Колина Джоста.

На Йоханссон был пляжный раздельный комплект красного цвета, белая кепка и солнечные очки. Казалось бы, тело 37-летней красотки сложно испортить чем бы то ни было но артистке это удалось. Ее красные трусы с высокой посадкой навели пользователей на мысль о том, что Скарлетт позаимствовала из из гардероба своей бабушки. Подписчики даже предположили, что актриса поправилась столь сильно, что с помощью странного фасона плавок пытается скрыть свой живот. «Бабушкино бикини. Должно быть, она сильно поправилась, если ей нужно таким способом скрывать свой живот!», «Что с ней случилось?» — возмущались они.