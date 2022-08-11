В Петербурге зарезали 26-летнюю порноактрису: шокирующие признания убийцы

О детстве Насти не известно почти ничего, пишет fontanka.ru. Существующую на сегодняшний день страницу «ВКонтакте» она начала вести примерно в 16 лет. Судя по опубликованным фотографиям, девочка любила аниме и компьютерные игры. Эту любовь она пронесла через следующие 10 лет жизни. В 2017 году ее аккаунты стали популярны. По всей видимости, именно тогда она начала зарабатывать на жизнь, снимаясь в порнороликах. Пользователи просматривали ее старые снимки и отмечали, что без многочисленных тату девушка намного красивее. И немудрено: к 2021 году настоящую Настю из-за черной краски было крайне сложно рассмотреть. Незабитых частей тела почти не осталось.

В ходе допроса правоохранители услышали шокирующее признание: парень заявил, что Анастасия сама просила его об убийстве.

Гришман отчаянно пыталась стать популярной. Опубликовав ссылку на OnlyFans, где размещала медиафайлы с обнаженкой, она дописала: «Хочу миллион подписчиков и чтобы вместо рекламы на улице висели баннеры с моей жопой, а в церквях показывали бы со мной порно». В TikTok, где у Насти почти 300 тысяч подписчиков, она пообещала, что через 10 лет будет крутой, как ее коллега по цеху Саша Грей. Пыталась девушка пробиться и через телеэкран. В 2016 году она подала заявку на участие в телешоу «Пацанки», но, судя по всему, редакторы сочли ее неинтересной.