В Петербурге зарезали 26-летнюю порноактрису: шокирующие признания убийцы
Как пишут СМИ, Анастасию зарезали в спальне, а после перенесли в ванную комнату. О пропаже Гришман в полицию сообщила ее подруга. По подозрению в убийстве Гришман был объявлен в розыск ее парень. Он подался в бега.
Тем временем, Инстаграм порнозвезды с 200 000 подписчиками был удален. В профиле осталась пророческая фраза: «u can kill me pls? (Можешь убить меня, пожалуйста?)». Уточняется, что за сутки до своей смерти Гришман пыталась провести лотерею в соцсети и продать свою машину.
Гришман убили неделю назад – все это время тело пролежало в квартире. По данным Telegram-канала «ВПШ», с аккаунта предполагаемого убийцы Анастасии Гришман был опубликован текст от имени его подруги. Девушка заявила, что Гришман сама уговорила парня убить его. Спустя три попытки у него получилось.
«Я его подруга… Да, он ее убил, и он это признавал… Это была не ссора, не шиза, это случилось потому что Настя так хотела. А он согласился…», – сказано в сторис.
Следственный комитет подтвердил, что Дмитрий Чернышов – подозреваемый в убийстве порноактрисы Гришман. Это уроженец Омской области, ранее 24-летний парень был судим за кражу и уклонение от прохождения воинской службы.
О детстве Насти не известно почти ничего, пишет fontanka.ru. Существующую на сегодняшний день страницу «ВКонтакте» она начала вести примерно в 16 лет. Судя по опубликованным фотографиям, девочка любила аниме и компьютерные игры. Эту любовь она пронесла через следующие 10 лет жизни. В 2017 году ее аккаунты стали популярны. По всей видимости, именно тогда она начала зарабатывать на жизнь, снимаясь в порнороликах. Пользователи просматривали ее старые снимки и отмечали, что без многочисленных тату девушка намного красивее. И немудрено: к 2021 году настоящую Настю из-за черной краски было крайне сложно рассмотреть. Незабитых частей тела почти не осталось.
В ходе допроса правоохранители услышали шокирующее признание: парень заявил, что Анастасия сама просила его об убийстве.
Гришман отчаянно пыталась стать популярной. Опубликовав ссылку на OnlyFans, где размещала медиафайлы с обнаженкой, она дописала: «Хочу миллион подписчиков и чтобы вместо рекламы на улице висели баннеры с моей жопой, а в церквях показывали бы со мной порно». В TikTok, где у Насти почти 300 тысяч подписчиков, она пообещала, что через 10 лет будет крутой, как ее коллега по цеху Саша Грей. Пыталась девушка пробиться и через телеэкран. В 2016 году она подала заявку на участие в телешоу «Пацанки», но, судя по всему, редакторы сочли ее неинтересной.
@g.rshmn Fake blood‼ #zxc ♬ оригинальный звук - Nana
Основным источником дохода девушки были порноролики, аниме-татуировки и стримы. На странице молодого человека Насти и по совместительству главного подозреваемого в ее убийстве осталось много историй, в которых отражена их совместная жизнь. Тусовки, деструктивный образ жизни, алкоголь, наркотики, демонстрация секса. Но над всем этим неизбежно нависал флер тоски, судя по всему, девушка была глубоко несчастна. У Насти осталась сестра, с которой они вместе росли и были не разлей вода. Правда, она пошла другим путем и на фото в соцсетях выглядит как состоявшаяся и привлекательная молодая женщина. После известий о гибели девушки она поспешила закрыть страницу и сообщения от посторонних.