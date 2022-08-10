Ср, 10.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

ЯРКИЕ ФОТО ⟩ Нарвская жена тренера сборной России по футболу провела несколько дней в Венеции и поделилась впечатлениями

Limon.ee
Нарвская жена тренера сборной России по футболу провела несколько дней в Венеции и поделилась впечатлениями
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Дарья Карпина, жена тренера российской сборной по футболу Валерия Карпина, отправилась с родителями и дочерью в сказочную Венецию.

Нарвитянка поделилась с подписчиками своего Instagram красочными и атмосферными фото, а также рассказала некоторые подробности путешествия.

Так, в stories она рассказала, что поездка на гондоле по одному из самых романтичных городов мира обойдется в 80 евро на компанию до 5-и человек, а выбирать гондолу лучше подальше от центра города.

Отвечая на вопрос подписчика, Дарья сказала, что их компания путешествовала без багажа.

Также она призналась, что себе ничего не купила, а вот супругу приобрела две футболки.

Ключевые слова
Наверх