ЯРКИЕ ФОТО ⟩ Нарвская жена тренера сборной России по футболу провела несколько дней в Венеции и поделилась впечатлениями

Нарвитянка поделилась с подписчиками своего Instagram красочными и атмосферными фото, а также рассказала некоторые подробности путешествия.

Так, в stories она рассказала, что поездка на гондоле по одному из самых романтичных городов мира обойдется в 80 евро на компанию до 5-и человек, а выбирать гондолу лучше подальше от центра города.

Отвечая на вопрос подписчика, Дарья сказала, что их компания путешествовала без багажа.