Джейн Фонда рассказала, что Дженнифер Лопес спасла ее карьеру в кино

Мы снимались с Дженнифер Лопес, и это было отличное возвращение для меня. Мне было почти 65 лет, когда я вдруг получила эту роль. Это был единственный умный поступок в моей карьере – люди пойдут в кино, чтобы посмотреть на Джей Ло, и заново откроют для себя Фонду. Так и произошло. Фильм собрал более 150 миллионов долларов по всему миру, а Джейн Фонда в дальнейшем получила еще несколько ролей в кино.