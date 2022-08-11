Врачи назвали продукт питания, от которого болит голова

Теперь сто раз подумайте, прежде чем побаловаться бокалом риохи с сыром и оливками. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, Зухра Павлова считает, что для людей с мигренью такое гастрономическое сочетание гарантированно обернется мучительной головной болью.

Если сырную тарелку сервировать с орехами и виноградом – это вообще выстрел в голову,

– говорит доктор Павлова.

И тут уже привет, боли в сердце, учащенное сердцебиение, приливы потливости и даже дрожание рук.

Все хорошо в меру. И если головная боль посещает вас часто, лучше минимизировать в своем рационе зрелые сыры и не употреблять их одновременно с перечисленными продуктами.