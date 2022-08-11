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Врачи назвали продукт питания, от которого болит голова

Limon.ee
Врачи назвали продукт питания, от которого болит голова
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Головная боль. Фото иллюстративное.
Головная боль. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Употребление сыра (особенно зрелого) может провоцировать головную боль. Это связано с тем, что в выдержанных продуктах образуется вещество тирамин. Особенно высоко его содержание в сортах сыра с плесенью, пармезане и даже моцарелле. Также тирамин присутствует в красном вине, маслинах и авокадо, пишет Супер.

Теперь сто раз подумайте, прежде чем побаловаться бокалом риохи с сыром и оливками. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, Зухра Павлова считает, что для людей с мигренью такое гастрономическое сочетание гарантированно обернется мучительной головной болью.

Если сырную тарелку сервировать с орехами и виноградом – это вообще выстрел в голову,

– говорит доктор Павлова.

И тут уже привет, боли в сердце, учащенное сердцебиение, приливы потливости и даже дрожание рук.

Все хорошо в меру. И если головная боль посещает вас часто, лучше минимизировать в своем рационе зрелые сыры и не употреблять их одновременно с перечисленными продуктами.

Отказываться совсем от употребления сыра точно не нужно, его плюсы пока никто не отменял.

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