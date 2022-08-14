Полновесным, благосклонным называла поэт Марина Цветаева август. В церковном календаре «месяц ливней грозных» отмечен тремя важными датами - Яблочным, Медовым и Ореховым Спасом. Несмотря на то что праздники эти христианские, в народной традиции их связывают со сбором урожая нового года: люди «спасали себя», вкушая освященные церковью плоды.
Пришли Спасы - готовь припасы: яблоки защищают от болезни Альцгеймера, а орехи - от рака
Медовый: прощаются все грехи
Когда: 14 августа
Истоки: в Константинополе в IX веке существовал обычай проносить крест, на котором распяли Христа, по улицам. Люди верили, что это защитит их от болезней. В храмах в этот день в центр выносят крест, которому можно поклониться. К этому времени пасечники приступают к сбору меда, который освящают на молебне.
Традиции: праздник встречают медовыми пряниками, блинами с медом. Купцы проделывали обряд: от сложенного в квадрат блина откусывали по уголку в каждом из углов лавки. Это сулило прибыль.
Что нельзя делать: Медовый Спас приходится на первый день Успенского поста, поэтому с 14 августа верующие не едят мясо, яйца, не пьют молоко и алкоголь. Не принято устраивать шумные гулянья и много работать.
Приметы: в этот день ждали дождя - знак того, что в следующем году не будет пожаров. Еще считалось: если в первый Спас усердно помолиться, отпустится любой бабий грех.
Польза меда: содержит вещества, участвующие в выработке женских половых гормонов, нормализует менструальный цикл. Благодаря антибактериальным свойствам помогает в лечении болезней простаты.
Кстати! Вода в Медовый Спас считается целебной. В храмах читается молебен на ее освящение. В этот день чистят колодцы, купаются в реках и других водоемах.
Яблочный: аист лето уносит
Когда: 19 августа
Истоки: церковное название праздника - Преображение Господне. Иисус вместе с учениками поднялся на гору, чтобы помолиться, рассказывает Библия. В этот момент произошло Преображение - лицо Христа озарилось светом, а одежда его стала белее снега. Появившиеся пророки Моисей и Илия стали говорить с Иисусом. Ученики, увидев это, испугались, но Христос успокоил их и запретил рассказывать о случившемся до его Воскресения. Считается, что этот праздник напоминает людям о необходимости духовного преображения.
Традиции: в церкви освящают виноград, яблоки, другие плоды нового урожая - только после этого верующие могут их вкусить. Можно погадать: если первое яблоко кислое - будут трудности, сладкое - ждите счастья. Перед тем как съесть фрукт, загадайте желание.
Что нельзя делать: заниматься уборкой, ремонтом, необязательными домашними хлопотами. Говорят: «Кто на Спаса шьет, тот до конца дней слезы льет».
Приметы: если аисты начинают готовиться к отлету до 14 августа, зима будет ранней и морозной, а весна скорой и теплой. Если же после Спаса - холода установятся поздно. Весна тоже задержится.
Польза яблок: источник ценных микроэлементов, витаминов и антиоксидантов, содержат пектин и клетчатку. Снижают риск атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, служат профилактикой астмы и болезни Альцгеймера.
Имей в виду! Запрет употребления яблок до дня Преображения в прошлом больше всего касался матерей, потерявших детей. Считалось, что в этот день Матерь Божья на том свете раздает малышам золотые яблоки. Но тем, чьи родители нарушили клятву, яблок не достается.
Ореховый: веник прогонит хвори
Когда: 29 августа
Истоки: история праздника восходит к I веку н.э. По преданию, царя ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь одолела проказа. Никто не мог ему помочь. Но он услышал о проповеднике в Палестине, исцеляющем страждущих. Речь шла об Иисусе Христе. Посланники попросили Господа явиться в Эдессу. Спаситель же велел подать ему воду и полотенце - убрус. Умывшись, обтер им лицо. И на полотне чудесным образом отпечатался его лик. Слуги отвезли полотенце в Эдессу, и Авгарь, приложившись к нему, исцелился. Он принял крещение. Убрус же стали почитать особо. В 944 году святыню торжественно перенесли из Эдессы в Константинополь. Но в 1204-м крестоносцы разграбили византийскую столицу, и реликвия была утрачена.
Традиции: к этому времени завершается строгий пост, и можно попробовать свежую выпечку из освященного зерна нового урожая.
Что нельзя делать: ругаться, ссориться, желать кому-то зла, иначе оно вернется втройне. Физическую нагрузку лучше ограничить.
Приметы: если в этот день разразился ливень с грозой - значит, осень будет теплой. Оценивают на вкус первый орешек: спелый и сладкий - к любви, недозрелый - к важной вести, гнилой - к беде, горький - к проблемам.
Польза орехов: содержат масла, регулирующие обмен веществ, минеральные соли, витамины группы В, калий, кобальт, железо, аминокислоты. В составе нет холестерина, зато есть вещества для профилактики онкозаболеваний.
Кстати! На Ореховый Спас из орешника заготавливают банные веники - они исцеляют от самых тяжелых заболеваний. Но сушат их в стороне от веников других видов.