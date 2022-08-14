Пришли Спасы - готовь припасы: яблоки защищают от болезни Альцгеймера, а орехи - от рака

Медовый: прощаются все грехи

Когда: 14 августа

Истоки: в Константинополе в IX веке существовал обычай проносить крест, на котором распяли Христа, по улицам. Люди верили, что это защитит их от болезней. В храмах в этот день в центр выносят крест, которому можно поклониться. К этому времени пасечники приступают к сбору меда, который освящают на молебне.

Традиции: праздник встречают медовыми пряниками, блинами с медом. Купцы проделывали обряд: от сложенного в квадрат блина откусывали по уголку в каждом из углов лавки. Это сулило прибыль.

Что нельзя делать: Медовый Спас приходится на первый день Успенского поста, поэтому с 14 августа верующие не едят мясо, яйца, не пьют молоко и алкоголь. Не принято устраивать шумные гулянья и много работать.

Приметы: в этот день ждали дождя - знак того, что в следующем году не будет пожаров. Еще считалось: если в первый Спас усердно помолиться, отпустится любой бабий грех.

Польза меда: содержит вещества, участвующие в выработке женских половых гормонов, нормализует менструальный цикл. Благодаря антибактериальным свойствам помогает в лечении болезней простаты.

Кстати! Вода в Медовый Спас считается целебной. В храмах читается молебен на ее освящение. В этот день чистят колодцы, купаются в реках и других водоемах.

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