Стало известно, кто из эстонских музыкантов будет разогревать победителя X-Factor Джеймса Артура на концертах в Балтии

Джеймс Артур начал писать песни в возрасте 15 лет и работал как сольным исполнителем, так и в составе нескольких групп. В 2012 году он принял участие в шоу талантов The X-Factor, и победа в шоу принесла ему большое признание. Год спустя он выпустил свой дебютный альбом, самая успешная песня которого You're Nobody 'Til Somebody Loves You заняла второе место в британском чарте синглов. Второй студийный альбом Back from the Edge вышел осенью 2016 года, а третий долгоиграющий YOU – в октябре 2019 года. На альбоме YOU можно найти хитовые синглы Falling Like The Stars, Naked и Empty Space.