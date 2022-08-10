Стало известно, кто из эстонских музыкантов будет разогревать победителя X-Factor Джеймса Артура на концертах в Балтии

Джеймс Артур, английская поп-звезда и победитель британского X-Factor, скоро прибудет в Прибалтику и 23 августа даст концерт в Хаапсалуском епископском замке. В балтийском турне его поддержит местный поп-музыкант Даниэль Леви со своей группой.

Еще во времена X-Factor заслушал песню You're Nobody 'Til Somebody Loves You до дыр,

– говорит Даниель.

«Конечно, я не упустил возможности увидеть его выступление в Таллинне несколько лет назад – это был отличный концерт! Сейчас же я прыгал от радости, когда узнал, что мы можем съездить с ним в небольшой тур по Прибалтике. И это на очень хороших концертных площадках. До встречи в Хаапсалу!»

Даниэль Леви – популярный поп-музыкант, который вместе со своей группой известен позитивными и энергичными живыми выступлениями. Сегодня Даниэль Леви достиг поп-звучания с вневременными элементами соула, фанка и R'n'B, которое всегда сопровождается сильной и свежей энергетикой, захватывающей слушателя с первой секунды.

Джеймс Артур начал писать песни в возрасте 15 лет и работал как сольным исполнителем, так и в составе нескольких групп. В 2012 году он принял участие в шоу талантов The X-Factor, и победа в шоу принесла ему большое признание. Год спустя он выпустил свой дебютный альбом, самая успешная песня которого You're Nobody 'Til Somebody Loves You заняла второе место в британском чарте синглов. Второй студийный альбом Back from the Edge вышел осенью 2016 года, а третий долгоиграющий YOU – в октябре 2019 года. На альбоме YOU можно найти хитовые синглы Falling Like The Stars, Naked и Empty Space.

В общей сложности Джеймс Артур продал более 25 миллионов альбомов по всему миру, а 22 миллиона человек ежемесячно слушают его музыку на Spotify. Самый успешный хит певца на сегодняшний день – Say You Won’t Let Go был прослушан более миллиарда раз на Spotify. Дуэт Rewrite The Stars, записанный с Энн-Мари, получил почти 400 миллионов прослушиваний.