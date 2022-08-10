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Она скрывала подарок от саудовского принца: новые сенсационные факты о Меган Маркл из книги Тома Бауэра

Limon.ee
Она скрывала подарок от саудовского принца: новые сенсационные факты о Меган Маркл из книги Тома Бауэра
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Свадьба Меган Маркл
Свадьба Меган Маркл Фото: Rick Gold/capital Pictures

Оказывается, герцогиня Сассекская не просто так «залегла на дно». Молчание Меган говорит о том, что новая книга действительно раскрыла самые главные тайны ее жизни, пишет ELLE. Что же будет дальше?

Последние несколько недель интернет буквально «взрывается» от новых фактов о Меган Маркл, которые попадают в сеть из книги британского писателя Тома Бауэра. Мастер биографического пера, он потратил целый год на встречи и интервью людей, когда либо работавших или коммуницирующих с Меган Маркл. Мы нашли ещё несколько интересных острых моментов из книги, которые на данный момент обсуждаются в королевских фан-клубах по всему миру.

Меган Маркл — новая Уоллис Симпсон

Благодаря книге Тома Бауэра становится очевидным — Меган Маркл очень хотела стать новой принцессой Дианой, но в итоге у неё намного больше общего с Уоллис Симпсон. Неспроста в последний приезд пары на Платиновый юбилей, Меган Маркл выбрала образ, точь-в-точь повторявший знаменитый выход Уоллис Симпсон в серо-белом платье-пальто. Наряд Dior, светлые перчатки и лодочки, которые смотрелись стильно и лаконично, к сожалению не имеют ничего общего с личным вкусом Меган. Она вновь прибегает к копированию, которое на языке аристократов означает одно: я бунтарка, ради которой тоже отрекаются от всего.

Интересно, что согласно официальным данным, после смерти Уоллис Симпсон, Мохаммед Аль-Файед выкупил их роскошный 14-комнатный особняк в Париже. Также есть версия, что именно он стоит за финансированием Меган Маркл и принца Гарри в дань памяти о леди Ди, а внушительные суммы от Netflix и Spotify на самом деле являются его личными субсидиями.

2. Меган Маркл скрыла роскошный подарок саудовского принца
 
Как известно, члены королевской семьи часто получают подарки от влиятельных политиков и бизнесменов с целью продвижения личных интересов. В 2018 году Меган Маркл получила свадебный подарок от саудовского принца Мохаммеда Али Соломона в виде роскошных бриллиантовых серьг-люстр. Факт получения украшений был скрыт, несмотря на то, что служба дворца и офиса королевы дала понять Меган - любые подобные подарки могут катализировать скандал.
 
По утверждению Бауэра, герцогиня оставила серьги себе, так как хотела иметь собственную ювелирную коллекцию. Безусловно, она могла подождать и с течением времени накопить личные драгоценности (которые получала бы в подарок от Гарри, королевы и принца Чарльза), но ей хотелось блистать сразу после брака.

История не терпит сослагательного наклонения: Меган предстала в серьгах в Австралии, а затем — на юбилее принца Чарльза. Дворец был в шоке! Таблоиды разразились негативом, ведь аккурат перед этим стало известно об убийстве одной из активисток по заказу саудовского принца. В итоге Меган Маркл была обвинена в поддержке кровавого режима, а ее серьги стали называть blood money present («подарок на кровавые деньги»).

Как подчеркивает автор книги, тщеславие Меган было сильнее здравого смысла. Известно, что у Кейт Миддлтон есть доступ к самым редким сокровищам алмазного фонда Елизаветы II, среди которых представлены исторически легендарные изделия, принадлежавшие даже Анне Болейн. Этот факт не давал покоя Меган, которая помимо запрета на использование Владимирской тиары (она досталась принцессе Евгении на свадьбу), должна была лишиться солидных саудовских бриллиантов.
 
3. Ссора с командой дворца перед свадьбой

Во время появления Меган Маркл перед часовней Святого Георгия мир буквально потерял дар речи - она действительно выглядела роскошно. Но платье было явно не по размеру — невеста принца Гарри значительно похудела и наряд Givenchy как будто не успели «подогнать» по фигуре. В книге Тома Бауэра все становится очевидно благодаря новым фактам. Оказывается, Меган Маркл рассорилась с командой дворца перед свадьбой и отказалась от примерок. Причиной скандала был запрет королевы на Владимирскую тиару, который поддержала Анджела Келли - главный модельер Букингема. В связи с этим перед церемонией Меган действительно никто не помогал! Она сама надела на себя платье, а вот укладку и макияж ей делал ее собственный визажист.

В качестве доказательства ее настроения можно посмотреть видео первого выхода Меган Маркл из машины, на котором заметно, как она упорно отстраняет руку лакея. Герцогиня как бы даёт понять: я все сделаю сама, мне никто не нужен. Впрочем, многие в этом видят инфантильный каприз, связанный с обидой на отказ в изумрудной диадеме.
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