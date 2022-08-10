Оказывается, герцогиня Сассекская не просто так «залегла на дно». Молчание Меган говорит о том, что новая книга действительно раскрыла самые главные тайны ее жизни, пишет ELLE. Что же будет дальше?
Она скрывала подарок от саудовского принца: новые сенсационные факты о Меган Маркл из книги Тома Бауэра
Последние несколько недель интернет буквально «взрывается» от новых фактов о Меган Маркл, которые попадают в сеть из книги британского писателя Тома Бауэра. Мастер биографического пера, он потратил целый год на встречи и интервью людей, когда либо работавших или коммуницирующих с Меган Маркл. Мы нашли ещё несколько интересных острых моментов из книги, которые на данный момент обсуждаются в королевских фан-клубах по всему миру.
Меган Маркл — новая Уоллис Симпсон
Благодаря книге Тома Бауэра становится очевидным — Меган Маркл очень хотела стать новой принцессой Дианой, но в итоге у неё намного больше общего с Уоллис Симпсон. Неспроста в последний приезд пары на Платиновый юбилей, Меган Маркл выбрала образ, точь-в-точь повторявший знаменитый выход Уоллис Симпсон в серо-белом платье-пальто. Наряд Dior, светлые перчатки и лодочки, которые смотрелись стильно и лаконично, к сожалению не имеют ничего общего с личным вкусом Меган. Она вновь прибегает к копированию, которое на языке аристократов означает одно: я бунтарка, ради которой тоже отрекаются от всего.
Интересно, что согласно официальным данным, после смерти Уоллис Симпсон, Мохаммед Аль-Файед выкупил их роскошный 14-комнатный особняк в Париже. Также есть версия, что именно он стоит за финансированием Меган Маркл и принца Гарри в дань памяти о леди Ди, а внушительные суммы от Netflix и Spotify на самом деле являются его личными субсидиями.
История не терпит сослагательного наклонения: Меган предстала в серьгах в Австралии, а затем — на юбилее принца Чарльза. Дворец был в шоке! Таблоиды разразились негативом, ведь аккурат перед этим стало известно об убийстве одной из активисток по заказу саудовского принца. В итоге Меган Маркл была обвинена в поддержке кровавого режима, а ее серьги стали называть blood money present («подарок на кровавые деньги»).
Во время появления Меган Маркл перед часовней Святого Георгия мир буквально потерял дар речи - она действительно выглядела роскошно. Но платье было явно не по размеру — невеста принца Гарри значительно похудела и наряд Givenchy как будто не успели «подогнать» по фигуре. В книге Тома Бауэра все становится очевидно благодаря новым фактам. Оказывается, Меган Маркл рассорилась с командой дворца перед свадьбой и отказалась от примерок. Причиной скандала был запрет королевы на Владимирскую тиару, который поддержала Анджела Келли - главный модельер Букингема. В связи с этим перед церемонией Меган действительно никто не помогал! Она сама надела на себя платье, а вот укладку и макияж ей делал ее собственный визажист.