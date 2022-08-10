Она скрывала подарок от саудовского принца: новые сенсационные факты о Меган Маркл из книги Тома Бауэра

Во время появления Меган Маркл перед часовней Святого Георгия мир буквально потерял дар речи - она действительно выглядела роскошно. Но платье было явно не по размеру — невеста принца Гарри значительно похудела и наряд Givenchy как будто не успели «подогнать» по фигуре. В книге Тома Бауэра все становится очевидно благодаря новым фактам. Оказывается, Меган Маркл рассорилась с командой дворца перед свадьбой и отказалась от примерок. Причиной скандала был запрет королевы на Владимирскую тиару, который поддержала Анджела Келли - главный модельер Букингема. В связи с этим перед церемонией Меган действительно никто не помогал! Она сама надела на себя платье, а вот укладку и макияж ей делал ее собственный визажист.

В качестве доказательства ее настроения можно посмотреть видео первого выхода Меган Маркл из машины, на котором заметно, как она упорно отстраняет руку лакея. Герцогиня как бы даёт понять: я все сделаю сама, мне никто не нужен. Впрочем, многие в этом видят инфантильный каприз, связанный с обидой на отказ в изумрудной диадеме.