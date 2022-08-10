ФОТО ⟩ Непристойное поведение пассажира 68 автобуса заставило женщину обратиться в полицию

Всех, кто узнал мужчину на фотографии, просят связаться с полицией по электронной почте riina.printsmann@politsei.ee.

В Facebook-сообществе «Мамочки и их жизнь» опубликовали фото, сделанное в среду в первой половине дня в таллиннском 68-м автобусе, на котором виден мужчина и оголенная нижняя часть его тела. Когда полиция проверила автобус, мужчина уже вышел. Всех, кто узнал мужчину на фотографии, просят связаться с полицией по электронной почте riina.printsmann@politsei.ee.