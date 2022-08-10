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ФОТО ⟩ Непристойное поведение пассажира 68 автобуса заставило женщину обратиться в полицию

Полиция просит помощи в установлении личности мужчины
Марк Ефимов
, репортер
Непристойное поведение пассажира 68 автобуса заставило женщину обратиться в полицию
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Всех, кто узнал мужчину на фотографии, просят связаться с полицией по электронной почте riina.printsmann@politsei.ee.
Всех, кто узнал мужчину на фотографии, просят связаться с полицией по электронной почте riina.printsmann@politsei.ee. Фото: Kuvatõmmis Facebookist

В Facebook-сообществе «Мамочки и их жизнь» опубликовали фото, сделанное в среду в первой половине дня в таллиннском 68-м автобусе, на котором виден мужчина и оголенная нижняя часть его тела. Когда полиция проверила автобус, мужчина уже вышел. Всех, кто узнал мужчину на фотографии, просят связаться с полицией по электронной почте riina.printsmann@politsei.ee.

«Доброе утро, если можно теперь назвать его добрым. Автобус номер 68. Маршрут из Ласнамяэ в центр. Этот индивидуум занялся самоудовлетворением при людях, детях. В полицию сообщила. Будьте внимательны и берегите себя и своих детей», – написала Надежда в Facebook.

Фото: Скриншот с Facebook
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