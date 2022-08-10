В Facebook-сообществе «Мамочки и их жизнь» опубликовали фото, сделанное в среду в первой половине дня в таллиннском 68-м автобусе, на котором виден мужчина и оголенная нижняя часть его тела. Когда полиция проверила автобус, мужчина уже вышел. Всех, кто узнал мужчину на фотографии, просят связаться с полицией по электронной почте riina.printsmann@politsei.ee.
Внимание!
Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Непристойное поведение пассажира 68 автобуса заставило женщину обратиться в полицию
Полиция просит помощи в установлении личности мужчины
Непристойное поведение пассажира 68 автобуса заставило женщину обратиться в полицию
«Доброе утро, если можно теперь назвать его добрым. Автобус номер 68. Маршрут из Ласнамяэ в центр. Этот индивидуум занялся самоудовлетворением при людях, детях. В полицию сообщила. Будьте внимательны и берегите себя и своих детей», – написала Надежда в Facebook.
Ключевые слова