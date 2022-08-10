Милла Йовович показала лицо без макияжа и восхитила фанатов

46-летняя знаменитость позирует перед камерой, сидя на диване. Звезда киноленты «Обитель зла» одета в черную рубашку с белой окантовкой. При этом видно, что на лице Йовович отсутствует макияж. Актриса продемонстрировала и новую стрижку, о чем она сообщила в описании под публикацией, которая набрала более 90 тысяч лайков. Вдобавок актриса рассказала, что на данный момент завершились съемки фильма «Дыши» с ее участием.